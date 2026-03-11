紐約台女吃霸王餐法院撤案 轉送機構治療

自稱美食網紅、涉嫌在紐約多家高檔餐廳吃霸王餐的34歲台灣女子鍾佩雲(Pei Yun Chung，姓名皆音譯)，因被法院認定精神狀況不適合受審，相關刑事指控已被撤銷。(取自Instagram)

自稱美食網紅、涉嫌在紐約多家高檔餐廳吃霸王餐的34歲台灣女子鍾佩雲(Pei Yun Chung，姓名皆音譯)，因被法院認定精神狀況不適合受審，相關刑事指控已被撤銷。布碌崙 (布魯克林)地區檢察官辦公室表示，目前已將鍾女從雷克斯島監獄(Rikers Island)轉送至州立精神醫療機構接受治療。

布碌崙刑事法院5日舉行簡短聽證會處理此案，但鍾佩雲並未出庭。據News 12報導，她雖然拒絕面對法官，但當天法院已決定撤銷對她的相關指控。

檢方此前指控，鍾佩雲在布碌崙多家知名餐廳用餐後拒絕付款，聲稱自己可透過社群媒體為餐廳宣傳，因而被控多項盜取服務罪名。

鍾佩雲的代表律師德查盧斯(Henry Dechalus)表示，鍾當時相信自己是在「幫助這些商家」，但並未建立在現實基礎上。「她到餐廳時，店家確實讓她入座並用餐，看起來似乎很正常，但我們沒有察覺她其實正在走向一個不斷惡化的狀態」。

德查盧斯還指出，鍾女在涉案期間曾與一個人工智慧(AI)服務互動，而該服務會不斷強化她繼續執行這些計畫的想法，使她「沒有打算收手」。

去年11月，在律師表示鍾女無法理解自己面臨的指控後，法官下令對她進行精神鑑定。布碌崙地檢辦公室表示，由於本案所涉罪名均為輕罪(misdemeanor)，依紐約州 法律在特定期限內未能進入審理程序時須自動撤案，因此相關指控最終被撤銷。目前鍾佩雲仍因移民拘留令及精神健康治療而被羈押。

自去年10月起，鍾佩雲不僅因常身穿華麗名牌服裝，現身威廉斯堡的多家高檔餐廳，至少10次因吃霸王餐而被餐廳報警逮捕，更經常在社群平台上曬出自己購買的名牌服飾，將自己塑造成美食領域的網紅。此外，鍾佩雲還因拖欠數萬元租金，被逐出位於布碌崙威廉斯堡月租3500元的公寓。