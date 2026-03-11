出席唐人街住客協會新春活動 曼達尼支持4年凍租

我的頻道

記者范航瑜／紐約報導
市長曼達尼在華埠活動中表示，能與華人社區共同慶祝農曆新年深感榮幸，也顯示團結的社區能為整個城市帶來改變。(CAAAV提供)
紐約市長曼達尼(Zohran Kwame Mamdani)日前在曼哈頓華埠出席「唐人街住客協會」(CAAAV: Organizing Asian Communities)年度農曆新年慶祝活動，與數百名工薪階層及移民租客一同慶祝新年並支持凍租行動。

新春活動舉行之際正值曼達尼完成對市租金指導委員會(Rent Guidelines Board)的新人事任命，同時CAAAV也正向州府倡議推動「向富人徵稅」(Tax the Rich)政策。出席活動者包括曼達尼、副市長蘇維思(Julie Su)、州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、州眾議員李榮恩(Grace Lee)、前市主計長蘭德(Brad Lander)以及前州眾議員牛毓琳。

曼達尼在活動上表示，能與華人社區共同慶祝農曆新年深感榮幸，也顯示團結的社區能為整個城市帶來改變。「當我們進入火馬年，我想到這一年象徵的特質，包含活力、動力、自由與機會，而這些也正是CAAAV所體現的精神。」曼達尼說，市府希望告別一個想法保守、缺乏行動的政府時代，迎向一個為工薪階層服務的新政治時代，回應長年建設這座城市的勞動者與家庭。

CAAAV組織主任沈悅欣(Alina Shen)表示，工薪階層與移民租客已為實現四年租金凍結開闢歷史性道路，這是建立由工薪階層主導城市的重要一步。「多年來，華埠的家庭、青年與長者一直受到不良房東與掠奪式開發商的壓迫，房地產與企業億萬富豪不應主導城市政策」。

曼達尼在競選期間曾承諾推動四年租金凍結，並將其列為競選政綱三大核心之一。在前市長亞當斯(Eric Adams)四年任內，租金穩定公寓的年度租金由市租金指導委員會連續四年批准上調。市府當時表示，調整主要基於房產稅、能源與維修成本上升，需要在減輕租客負擔與確保樓宇維護之間取得平衡。

亞當斯也曾批評「長期凍結租金」的主張，認為完全凍結租金可能傷害小型房東，尤其是依靠租金支付貸款與維修費用的業主。CAAAV表示，華埠等社區之所以仍能維持工薪階層與移民家庭居住，很大程度依賴州府透過租金穩定、租金管制與公共住房等制度對房租的管控。

