州議會預算決議案 支持曼達尼富人稅、公車免費政策

紐約州議會眾、參兩會公布預算決議案提案，均支持曼達尼的「富人稅」以及免費公車等主張，令州長霍楚在州預算談判中面臨更大的壓力。圖為市長曼達尼(左)與州長霍楚(右)溝通。(取自州長辦公室)

紐約州議會眾、參兩會分別提出預算決議提案，並計畫本周內表決通過。兩會提案均呼應紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)的政策，主張對極高收入者增稅，並支持紐約市公車免費試點。雖然決議案並不具備強制力，但州議會的一致表態及與曼達尼政治影響力的相互呼應，將令堅持反對加徵「富人稅」的州長霍楚(Kathy Hochul)壓力倍增。根據法律規定，霍楚需要在3月底之前完成與州議會的新財年州預算談判。

此前由Siena College公布的民調顯示，約54%的紐約州選民支持讓紐約市對百萬富翁提高地方所得稅，29%表示反對，另有17%尚未決定。若只看紐約市選民，支持比率更高，約62%贊成。

曼達尼此前公布的預算計畫，紐約市若要在實現曼達尼的多項免費公共服務主張的情況下實現財政平衡，尚須填補54億元的資金缺口。曼達尼堅持主張向紐約市收入極高的人群增加徵稅可有效填補這一缺口，但稅收屬州權，而州長霍楚堅持反對增稅。

提案內容顯示，州議會兩會均提出了各自的「富人稅」方案。其中眾議會版本提議對年收入超過500萬元的人群提高所得稅稅率、向企業增加19億元稅款並增加9500萬元的「加密貨幣挖礦設施稅」。該版本「富人稅」方案將「極高收入者」的畫定標準設定為年收入500萬元，與曼達尼所主張的100萬元相比，相對保守。參議會版本與眾議會版本相比，則增加了一項旨在取消氣候汙染企業稅收優惠政策的主張，使稅收收入增加52億元，一步到位補給紐約市。

在福利方面，兩會提案均支持曼達尼市府所提出的公車免費試點計畫。此外，眾議會版本要求實施為期兩年的燃氣與電力費用凍漲政策，並向居民發放最高500元的公用事業退費支票。參議會版本則要求增加對無家可歸或非英語母語學生比例較高學區的教育補貼等。

根據日程，兩會分別計畫在12日(周四)表決提案。由於民主黨人在紐約州議會占據絕對多數，因此預計兩項決議案將會順利通過。