紐約皇后區雷哥公園地鐵站驚傳意外 男子遭F線列車撞擊身亡

皇后區63街雷哥公園地鐵站(63 Dr–Rego Park)10日下午發生致命事故，E、F、M、R多條地鐵線在皇后區路段部分停駛或改道。圖為E、F經過的丘園車站。(美聯社)

皇后區 地鐵63街雷哥公園站(63 Dr–Rego Park)10日下午發生致命事故，一名男子在往布碌崙方向的F線列車進站時遭撞擊身亡，事故發生後地鐵服務一度大亂，E、F、M、R多條地鐵線在皇后區路段部分停駛或改道，尖峰通勤受到嚴重影響。

事故發生在下午約5時15分，地點位於皇后大道線(Queens Boulevard Line)63街站附近的快車軌道。一列地鐵列車撞上軌道上的男子後，紐約市消防局(FDNY)與警方迅速趕到現場處理。

事故發生後，往布碌崙方向的F線受影響最大，多班列車被迫長時間停留。現場電力截至傍晚6時30分仍未完全恢復，至少有一列列車上的乘客被疏散。

根據MTA當時公布的運行調整，E線列車在曼哈頓 港務局車站(Port Authority)以北改走C線西側路段；F線列車改道至M線或B線軌道並主要在曼哈頓行駛；R線列車則改走第二大道線(Q線)路段。部分皇后區與曼哈頓之間的地鐵服務被迫中斷。

為緩解通勤影響，大都會運輸署也宣布，長島鐵路 (LIRR)在牙買加站(Jamaica Station)至賓州車站(Penn Station)及中央車站(Grand Central)之間接受乘客以OMNY刷卡免費轉乘。

事故發生時正值晚間通勤尖峰，許多乘客受困車廂或車站。有市民表示地鐵停駛兩個多小時，本來要進曼哈頓，結果也只能取消計畫。

截至截稿前，警方尚未公布死者身分，也未說明男子為何出現在軌道上。事故是否涉及自殺、意外或其他原因仍待進一步調查。