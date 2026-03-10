紐約布碌崙日落公園發生槍殺案 州參議員陳學理籲社區警覺

曾多年從警的州參議員陳學理在槍擊案現場察看。(陳學理辦公室提供)

布碌崙 (布魯克林 )日落公園與波羅園(Boro Park)交界處，在距離8大道僅一個街區之處，6日晚發生槍殺案，一名14歲的男性青少年成為受害者。警方正在調查，尚無任何人被捕。州參議員陳學理呼籲社區居民提高警覺。

案件發生在市警66分局的轄區內。6日晚11時48分左右，警方接911報警稱，10大道4802號發生一起攻擊事件。警員抵達現場後得知，14歲男青少年坎塔夫(Johary Cantave)頭部中槍。這名受害者被私人車輛送往瑪摩利醫院急救，後被宣布死亡。經進一步調查，案發地點為在46街交9大道附近。

州參議員陳學理說，事件起因是與電單車有關的爭執。當時一名電單車騎乘者跟隨在他繼父駕駛的汽車後面，而此案14歲的受害者坎塔夫則是這輛汽車的乘客。電單車開到事發地點後停了下來，這時有幾名男子向那名電單車騎行者靠近。當時具體發生了什麼情況尚不清楚，但有人開了槍，汽車內的14歲乘客中彈身亡。

有報導稱，當時有三名身穿黑色衣服的男嫌犯向電單車騎乘者靠近，雙方發生了口角，隨後一名嫌犯拔槍射擊，擊中了坐在車內的坎塔夫的頭部。三名嫌犯隨後逃離現場，去向不明。

陳學理說，他對這起事件深感悲痛，向遇難者家屬致以深切慰問，並表示將竭盡全力為家屬提供幫助。

陳學理說，此案的案情仍撲朔迷離，許多問題尚未獲解答，案情細節也不明晰。他希望民眾支持警察，讓他們履行自己的職責。他也呼籲大家提供警惕，出門要多注意周遭的環境，務必小心謹慎。

