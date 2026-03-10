我的頻道

紐約台女吃霸王餐被捕 法院認精神狀況不適合受審撤案

巴爾的摩猶太會堂爆槍響 1警1嫌中彈

紐約布碌崙日落公園發生槍殺案 州參議員陳學理籲社區警覺

記者胡聲橋／紐約報導
曾多年從警的州參議員陳學理在槍擊案現場察看。(陳學理辦公室提供)
布碌崙(布魯克林)日落公園與波羅園(Boro Park)交界處，在距離8大道僅一個街區之處，6日晚發生槍殺案，一名14歲的男性青少年成為受害者。警方正在調查，尚無任何人被捕。州參議員陳學理呼籲社區居民提高警覺。

案件發生在市警66分局的轄區內。6日晚11時48分左右，警方接911報警稱，10大道4802號發生一起攻擊事件。警員抵達現場後得知，14歲男青少年坎塔夫(Johary Cantave)頭部中槍。這名受害者被私人車輛送往瑪摩利醫院急救，後被宣布死亡。經進一步調查，案發地點為在46街交9大道附近。

州參議員陳學理說，事件起因是與電單車有關的爭執。當時一名電單車騎乘者跟隨在他繼父駕駛的汽車後面，而此案14歲的受害者坎塔夫則是這輛汽車的乘客。電單車開到事發地點後停了下來，這時有幾名男子向那名電單車騎行者靠近。當時具體發生了什麼情況尚不清楚，但有人開了槍，汽車內的14歲乘客中彈身亡。

有報導稱，當時有三名身穿黑色衣服的男嫌犯向電單車騎乘者靠近，雙方發生了口角，隨後一名嫌犯拔槍射擊，擊中了坐在車內的坎塔夫的頭部。三名嫌犯隨後逃離現場，去向不明。

陳學理說，他對這起事件深感悲痛，向遇難者家屬致以深切慰問，並表示將竭盡全力為家屬提供幫助。

陳學理說，此案的案情仍撲朔迷離，許多問題尚未獲解答，案情細節也不明晰。他希望民眾支持警察，讓他們履行自己的職責。他也呼籲大家提供警惕，出門要多注意周遭的環境，務必小心謹慎。

布碌崙日落公園與波羅園交界處發生槍擊案，一名14歲男子被子彈擊中頭部身亡。(谷歌...
州參議員陳學理在現場接受記者採訪。(陳學理辦公室提供)
州參議員陳學理在現場接受記者採訪。(陳學理辦公室提供)

有「小鄧麗君」之稱的陳佳，2月28日晚在紐約法拉盛，以細膩情感表達與宛轉悠揚的嗓音，讓座無虛席的觀眾重回鄧麗君經典的黃金時代。(主辦位單位提供)

紀念鄧麗君演唱會 歌手陳佳唱出柔情與韻味

2026-03-03 23:51
紐約市府去年起推行全新垃圾桶規定，要求所有一至九個單元的建築物都須使用新官方垃圾桶。(記者馬璿／攝影)

紐約官方垃圾桶6月開罰 5區購買地址一次看

2026-03-04 16:00
向來錄取標準最高的史岱文森高中(Stuyvesant High School)今年分數線約在561分左右，高於去年的556分，趨近於疫情期間的分數水平。(美聯社)

紐約高中放榜 特高錄取分數線上升 疑1原因難度降低

2026-03-06 07:11
經過多年打拚，樂叔叔與徐娟的經濟基礎都不錯，身體狀況尚佳，推動他們走入婚姻的最大因素便是愛情。(圖片由徐娟提供)

七旬初戀 銀髮華人譜黃昏情緣

2026-03-09 02:24
警方近期在皇后區110分局社區會議中表示，近期出現多起以高價冬衣為目標的搶劫案。圖為紐約地鐵站。示意圖，非新聞當事者。(路透)

紐約頻傳名牌外套搶劫案 為何搶匪盯上這品牌？

2026-03-04 20:14
若遇核子攻擊，紐約市民須用三個步驟保護自己。(美聯社)

紐約生存手冊／若遇核子攻擊 須採取三個步驟保護自己

2026-03-04 17:43

