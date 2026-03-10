帕拉迪諾向高等法院申請禁制令 阻止市議會懲處

市議員帕拉迪諾9日向紐約州高等法院申請禁制令，要求法官阻止市議會對她在社群媒體上、涉及伊斯蘭恐懼症(Islamophobic)的言論採取任何紀律處分措施。(本報檔案照)

代表皇后區 大學點、白石鎮、貝賽等地的紐約市 共和黨籍市議員帕拉迪諾，9日向紐約州高等法院申請禁制令，要求法官阻止市議會對她在社群媒體上發表的、涉及伊斯蘭恐懼症(Islamophobic)的言論採取任何紀律處分。她說，自己的言論自由受到憲法保護，且這些言論與其市議員的職務無關。她也指出，市議員莊文怡在咬警事件中雖受到調查，但之後並未受到任何紀律指控。

事情的起因是帕拉迪諾在2月17日的一則X推文中，批評市長曼達尼(Zohran Mamdani)任命在布碌崙(布魯克林)出生及長大的前市議會穆斯林員工阿里(Faiza Ali)為紐約市首席移民官。帕拉迪諾在貼文中寫道：「紐約正在被外國占領(under foreign occupation)，沒有其他的說法。」她還說：「這個政府裡難道連一個真正的美國人都沒有嗎？」

帕拉迪諾隨後在2月23日就曼達尼在暴風雪前與市清潔局員工一起祈禱一事，在推文中寫道：「這是伊斯蘭征服的一部分。訊息非常清楚—我們正在被取代。」

此後，市議會道德委員會指控帕拉迪諾有「不當行為」(disorderly conduct)，並違反議會的反騷擾與反歧視政策。該委員會給予帕拉迪諾五天時間書面回應指控，並安排她在之後出席委員會的聽證。

根據市議會規則，若該委員會採取進一步行動，整個市議會可投票對帕拉迪諾譴責或罰款、或將其逐出議會，或施加其他制裁措施。此類措施需獲得三分之二議員投票支持。

不滿市議會及道德委員會的處理，帕拉迪諾9日向州法院申請禁制令，要求市議會不得就道德委員會提出的指控，對她舉行聽證或採取任何紀律處分。訴狀稱，市議會意圖為所有立法者樹立一個危險的先例：「如果我們不喜歡你的言論，我們就會追究你」。

訴狀還指出，一些民主黨籍議員曾發表帶有種族歧視或其他煽動性言論，卻未面臨任何正式的道德指控。訴狀提及，華裔市議員莊文曾在抗議遊民所的示威中，因咬傷一名警察而被捕。之後，道德委員會雖曾對她的行為展開調查，卻未提出任何紀律指控。

市議會議長梅寧(Julie Menin)的發言人以訴訟與紀律程序仍在進行為由，婉拒對此事置評。