曼哈頓地鐵站 男子連推2人落軌 1命危

記者許君達／紐約報導
一男子涉嫌在曼哈頓一地鐵站內連續將兩名等車乘客推下月台，遭警方通緝。(市警提供)
一男子涉嫌在曼哈頓一地鐵站內連續將兩名等車乘客推下月台，遭警方通緝。(市警提供)

紐約市警(NYPD)發布消息，通緝一名涉嫌在曼哈頓地鐵站內連續將兩位無辜乘客推下月台的男子。

警方公布嫌犯監控圖像，尋求知情市民協助。(市警提供)
警方公布嫌犯監控圖像，尋求知情市民協助。(市警提供)

根據警方通報，該嫌犯於3月8日中午11時30分左右抵達位於曼哈頓中城的地鐵F/Q線萊辛頓大道-63街站(Lexiington Avenue - 63 Street)南向列車月台，先從後方接近一名正在等車的30歲男性，猛力推他，導致受害男子站立不穩、跌落至列車軌道上。隨後，嫌犯又瞄準一名83歲的男性乘客，以相似的方式從後方靠近，然後猛推受害人，導致其落軌。作案後，嫌犯步行逃離車站。

所幸此人作案時並沒有列車進站。兩名受害人均被緊急救回月台上，隨後被急救人員送院就醫。截至發稿時，30歲的年輕受害人無大礙，但83歲長者則處於危急狀態，尚未脫離生命危險。

根據警方公布的圖像資料，嫌犯為一名男子，年齡不詳，作案時身穿灰色夾克外套、淺色褲子，內穿紅色帽衫。由於嫌犯在逃，目前警方無法確定其作案動機，也不知道其是否有案底或精神疾病。警方呼籲知情民眾積極提供破案線索，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站https://crimestoppers.nypdonline.org/上傳線索，或在社群平台X上@NYPDTips。消息來源絕對保密。

伊朗裔記者兼社運人士阿琳娜嘉德。（美聯社）

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

2026-03-02 11:17
有「小鄧麗君」之稱的陳佳，2月28日晚在紐約法拉盛，以細膩情感表達與宛轉悠揚的嗓音，讓座無虛席的觀眾重回鄧麗君經典的黃金時代。(主辦位單位提供)

紀念鄧麗君演唱會 歌手陳佳唱出柔情與韻味

2026-03-03 23:51
紐約市府去年起推行全新垃圾桶規定，要求所有一至九個單元的建築物都須使用新官方垃圾桶。(記者馬璿／攝影)

紐約官方垃圾桶6月開罰 5區購買地址一次看

2026-03-04 16:00
向來錄取標準最高的史岱文森高中(Stuyvesant High School)今年分數線約在561分左右，高於去年的556分，趨近於疫情期間的分數水平。(美聯社)

紐約高中放榜 特高錄取分數線上升 疑1原因難度降低

2026-03-06 07:11
警方近期在皇后區110分局社區會議中表示，近期出現多起以高價冬衣為目標的搶劫案。圖為紐約地鐵站。示意圖，非新聞當事者。(路透)

紐約頻傳名牌外套搶劫案 為何搶匪盯上這品牌？

2026-03-04 20:14
紐約州中低收入家庭，1月起可根據年收入和家庭人數省數百元能源費。(美聯社)

紐約生存手冊╱紐約州中低收家庭 可省數百元能源費

2026-03-03 06:22

