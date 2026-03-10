曼哈頓地鐵站 男子連推2人落軌 1命危

一男子涉嫌在曼哈頓一地鐵站內連續將兩名等車乘客推下月台，遭警方通緝。(市警提供)

紐約市警(NYPD)發布消息，通緝一名涉嫌在曼哈頓 地鐵站內連續將兩位無辜乘客推下月台的男子。

警方公布嫌犯監控圖像，尋求知情市民協助。(市警提供)

根據警方通報，該嫌犯於3月8日中午11時30分左右抵達位於曼哈頓中城的地鐵F/Q線萊辛頓大道-63街站(Lexiington Avenue - 63 Street)南向列車月台，先從後方接近一名正在等車的30歲男性，猛力推他，導致受害男子站立不穩、跌落至列車軌道上。隨後，嫌犯又瞄準一名83歲的男性乘客，以相似的方式從後方靠近，然後猛推受害人，導致其落軌。作案後，嫌犯步行逃離車站。

所幸此人作案時並沒有列車進站。兩名受害人均被緊急救回月台上，隨後被急救人員送院就醫。截至發稿時，30歲的年輕受害人無大礙，但83歲長者則處於危急狀態，尚未脫離生命危險。

根據警方公布的圖像資料，嫌犯為一名男子，年齡不詳，作案時身穿灰色夾克外套、淺色褲子，內穿紅色帽衫。由於嫌犯在逃，目前警方無法確定其作案動機，也不知道其是否有案底或精神疾病。警方呼籲知情民眾積極提供破案線索，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站https://crimestoppers.nypdonline.org/上傳線索，或在社群平台X上@NYPDTips。消息來源絕對保密。