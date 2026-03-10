布碌崙班森賀華人區 槍匪搶走銀行7000元

布碌崙班森賀18大道一家銀行遭持槍搶劫7000元。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀的18大道(18th Ave.)路段華商雲集，也是華人聚居區。近日，一名持槍劫匪搶劫了位於18大道的一家銀行，搶走現金7000元。警方正在調查此案。

此案發生在布碌崙18大道交70街，門牌號為18大道6923號的帝國州銀行(Empire State Bank)的一個營業部。5日下午約5時30分，正值下班高峰時段，大批警察突然出現在銀行門口。警方表示，他們獲得報案，稱一名不明身分者進入帝國州銀行後，亮出槍枝並向前台職員索要錢財。嫌犯搶走7000元後逃離現場。

這家銀行的隔壁就是一家華人美髮店，店主林先生說，案發當天警察走進店裡，他才知道發生了搶案。林先生說，警察原本想從美髮店調取監控錄像，但因為前段時間天氣惡劣，大風與大雪後線路斷了，監控系統未錄到案發時的情景。他說，銀行搶劫案發生後，他覺得自己不能有絲毫大意，一定要做好安全措施。

林先生從2019年開始經營這家美髮店。一開始他覺得街區治安不錯，未發生過什麼惡性案件。未料千辛萬苦熬過了新冠疫情的困難時期，卻發現這個到處都是華人小商店的18大道治安並不理想。就在前年，離美髮店不遠的一家藥店就遭人搶劫過。

在馬路對面一家老人中心工作的李女士聽說銀行在光天化日之下遭持槍搶劫，也感到吃驚。李女士說，事發當天，兩名便衣走進老人中心，向她亮出證件，說自己是聯邦調查局(FBI )幹員。李女士當時很緊張，不知道發生了什麼事，也沒敢問什麼。她說FBI調查人員調看了老人中心的監控錄像。李女士希望劫匪很快落網，因為若這次得逞，劫匪就會去搶下一家銀行。

至截稿時仍沒有任何人因此案遭逮捕，調查仍在進行中。