我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買下舊金山北灘房 被市府要求「還原」為4間公寓

好市多貴婦面霜特價似含金箔人參 加州華人搶購

布碌崙班森賀華人區 槍匪搶走銀行7000元

記者胡聲橋／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
布碌崙班森賀18大道一家銀行遭持槍搶劫7000元。(記者胡聲橋／攝影)
布碌崙班森賀18大道一家銀行遭持槍搶劫7000元。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀的18大道(18th Ave.)路段華商雲集，也是華人聚居區。近日，一名持槍劫匪搶劫了位於18大道的一家銀行，搶走現金7000元。警方正在調查此案。

此案發生在布碌崙18大道交70街，門牌號為18大道6923號的帝國州銀行(Empire State Bank)的一個營業部。5日下午約5時30分，正值下班高峰時段，大批警察突然出現在銀行門口。警方表示，他們獲得報案，稱一名不明身分者進入帝國州銀行後，亮出槍枝並向前台職員索要錢財。嫌犯搶走7000元後逃離現場。

這家銀行的隔壁就是一家華人美髮店，店主林先生說，案發當天警察走進店裡，他才知道發生了搶案。林先生說，警察原本想從美髮店調取監控錄像，但因為前段時間天氣惡劣，大風與大雪後線路斷了，監控系統未錄到案發時的情景。他說，銀行搶劫案發生後，他覺得自己不能有絲毫大意，一定要做好安全措施。

林先生從2019年開始經營這家美髮店。一開始他覺得街區治安不錯，未發生過什麼惡性案件。未料千辛萬苦熬過了新冠疫情的困難時期，卻發現這個到處都是華人小商店的18大道治安並不理想。就在前年，離美髮店不遠的一家藥店就遭人搶劫過。

在馬路對面一家老人中心工作的李女士聽說銀行在光天化日之下遭持槍搶劫，也感到吃驚。李女士說，事發當天，兩名便衣走進老人中心，向她亮出證件，說自己是聯邦調查局(FBI)幹員。李女士當時很緊張，不知道發生了什麼事，也沒敢問什麼。她說FBI調查人員調看了老人中心的監控錄像。李女士希望劫匪很快落網，因為若這次得逞，劫匪就會去搶下一家銀行。

至截稿時仍沒有任何人因此案遭逮捕，調查仍在進行中。

布碌崙班森賀18大道一家銀行遭持槍搶劫7000元。(記者胡聲橋／攝影)
布碌崙班森賀18大道一家銀行遭持槍搶劫7000元。(記者胡聲橋／攝影)

世報陪您半世紀

FBI

上一則

譚晶受邀林肯中心開唱 海外華人共度元宵節

下一則

帕拉迪諾向高等法院申請禁制令 阻止市議會懲處
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

華男布碌崙銀行盜領他人逾千元 警通緝

華男布碌崙銀行盜領他人逾千元 警通緝
南布碌崙2名青少年多次搶劫同齡人 警方通緝

南布碌崙2名青少年多次搶劫同齡人 警方通緝
男子手持鐵鍬闖中餐館 襲擊華人老板「要殺死所有人」

男子手持鐵鍬闖中餐館 襲擊華人老板「要殺死所有人」
8大道銀行遭盜領1700元 嫌犯疑為華裔 警通緝

8大道銀行遭盜領1700元 嫌犯疑為華裔 警通緝

熱門新聞

伊朗裔記者兼社運人士阿琳娜嘉德。（美聯社）

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

2026-03-02 11:17
有「小鄧麗君」之稱的陳佳，2月28日晚在紐約法拉盛，以細膩情感表達與宛轉悠揚的嗓音，讓座無虛席的觀眾重回鄧麗君經典的黃金時代。(主辦位單位提供)

紀念鄧麗君演唱會 歌手陳佳唱出柔情與韻味

2026-03-03 23:51
紐約市府去年起推行全新垃圾桶規定，要求所有一至九個單元的建築物都須使用新官方垃圾桶。(記者馬璿／攝影)

紐約官方垃圾桶6月開罰 5區購買地址一次看

2026-03-04 16:00
向來錄取標準最高的史岱文森高中(Stuyvesant High School)今年分數線約在561分左右，高於去年的556分，趨近於疫情期間的分數水平。(美聯社)

紐約高中放榜 特高錄取分數線上升 疑1原因難度降低

2026-03-06 07:11
警方近期在皇后區110分局社區會議中表示，近期出現多起以高價冬衣為目標的搶劫案。圖為紐約地鐵站。示意圖，非新聞當事者。(路透)

紐約頻傳名牌外套搶劫案 為何搶匪盯上這品牌？

2026-03-04 20:14
紐約州中低收入家庭，1月起可根據年收入和家庭人數省數百元能源費。(美聯社)

紐約生存手冊╱紐約州中低收家庭 可省數百元能源費

2026-03-03 06:22

超人氣

更多 >
旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　
航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了
20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…
美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼
Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」