紐約客談／油價飆漲 駕車人盼望紓困

自2月28日美國空襲伊朗，中東戰事爆發以來，全美汽油價格節節飆升。美國汽車協會(AAA)統計，紐約市 加油站平均每周每加侖汽油價格上漲了39美分。截至3月9日，汽油價格為每加侖3.40美元，遠高於2月27日的2.99元。卡車使用的柴油價格飆升幅度更大，更高的燃油成本最必會轉嫁到他們身上，相當於對消費者購買的幾乎所有東西都徵收了「二手稅」。

這不由得讓人想起四年前，俄羅斯入侵烏克蘭 ，導致能源供應中斷和制裁，全球油價飆升。當時拜登政府動用了戰略石油儲備，釋放數百萬桶石油投入生產，以增加供應並降低成本；紐約州 則實施了為期七個月的汽油稅「假期」，讓司機每次加油都能省錢。

油價飆升會持續多久，取決於伊朗戰爭會持續多久，充滿變數。但有一點是確定的：在如今人人捉襟見肘、購買力下降的情況下，紐約的司機和企業都無法承受更高的油價。假若這場戰爭要繼續打下去，當局就須找到降低油價的方法，以減輕紐約市民的經濟負擔。

儘管白宮是否出手穩油價無法預料，但紐約州長霍楚和州議會應效仿四年前做法，立即著手實施類似的燃油稅假期，並在正協商的新預算中列支相關費用。

目前紐約州的駕車人每次加油都得繳納每加侖24.8分的燃油稅。積少成多，也是不小的經濟壓力。免除貨運公司的燃油稅，將減輕小型企業和消費者因柴油價格上漲而承擔的額外成本，在一定程度上抑制通膨，使企業蓬勃發展，消費者也能物盡其用。

紐約人正為生計苦苦掙扎，支付能力的危機已讓他們不堪重負，他們無力負擔更高的油價，也無力負擔更高的生活必需品價格。州府有權應對油價上漲，期待州長和州議會採取果斷措施，為民眾減輕油價負擔。