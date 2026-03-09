皇后區保護區發現人頭 疑半年前棄屍案死者

我的頻道

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
警方消息人士在8日表示，他們在皇后區牙買加灣野生動物保護區發現一顆人頭。(取自谷歌地圖，圖為牙買加灣野生動物保護區)
根據紐約郵報(New York Post)報導，警方消息人士在8日表示，他們在皇后區一處鳥類保護區發現一顆人頭，據信，該頭顱屬於一名蓋亞那(Guyana)裔女子，而她的軀幹在六個月前，就曾被發現裝在垃圾袋中。

警方追蹤了六個月前這宗棄屍案嫌疑人的手機訊號定位，並於5日深夜，在皇后區牙買加灣野生動物保護區(Jamaica Bay Wildlife Refuge)發現了這顆被切斷的人頭。

警方指出，2025年9月23日，在距離該鳥類保護區約10哩的艾德伍德公園(Idlewood Park)附近、靠近甘迺迪機場(JFK Airport)的一處沼澤地帶，曾發現一具被肢解的軀幹。

紐約市警表示，當時，兩名市清潔局員工在149大道與布魯克維爾大道(Brookville Boulevard)附近清理垃圾時，意外發現了這具已經腐爛的屍體。

消息人士稱，當時，這兩位清潔局員工最初將包裹著的遺骸裝入了垃圾車的壓縮槽內，之後聞到刺鼻惡臭，才發現其中可能是屍骸。

在此前的棄屍案中，警方表示，這具屍體的軀幹缺少頭部、手臂與雙腿，並被膠帶和繩索包裹。調查人員認為，兇手可能使用鋸子與刀具進行肢解。此外，腐爛的屍體上還可見多處刺青，包括一朵花以及三個名字。

市法醫辦公室(Medical Examiner's Office)目前正對遺骸進行檢驗，以確認死者身分及死因。

蓋亞那 皇后區

