華埠堅尼路交通事故頻發 受害者家屬促市府推進安全改造計畫

街道安全倡議組織與受害者親屬日前在華埠堅尼路舉辦集會，呼籲市府推進安全改造計畫，提升當地的交通安全。(取自多元交通Instagram帳號)

曼哈頓華埠堅尼路(Canal St.)近年數度發生交通命案，曾導致包括63歲華婦在內的路人喪生，引發社區強烈不滿；街道安全倡議組織與受害者親屬日前舉辦集會，呼籲市府推進安全改造計畫，提升當地的交通安全。

這場守夜與示威活動由「安全街道家庭聯盟」(Families for Safe Streets)、「多元交通」(Transportation Alternatives)與事故受害者親屬、街道安全倡議者組織發起，他們表示，若不進行交通改革，這條長約一哩的道路對行人、自行車騎士及駕駛者而言依然會很危險。

受害者家屬里維拉(Samuel Rivera)表示，他是在2014年加入該維權組織，事因他18歲的兒子在堅尼路上騎滑板車時被一名肇事逃逸的駕駛撞死；他表示，持續為街道安全發聲，不僅是為了替兒子討公道，也為了其他同樣在交通事故中失去親人的家庭聲援。

市交通局近日公布一項重新設計堅尼路的提案，內容包括紓緩行人擁擠、改善人行道通行條件、提升人行橫道安全、簡化複雜路口設計，以及加強鄰近自行車道的連接路段。

對此，倡議者呼籲將曼哈頓大橋的速限由每小時35哩降至25哩，因去年在大橋出口、靠近堅尼路與包厘街的路口曾發生一起高速車禍，造成兩人死亡，其中一人當時正騎自行車，另一人則坐在附近的長椅上。

倡議者強調，若市府能推進既定的改善計畫，許多事故其實是可以避免的，「我們已經知道如何預防，市交通局(DOT)已經有計畫，他們只需要真正去執行即可」。

維權組織「多元交通」說，自2022年以來，堅尼路已發生造成21人死亡或重傷的事故；由於車流與人流密集，這條道路自2015年起便被納入紐約市 「零願景」(Vision Zero)交通安全計畫的重點改善路段。