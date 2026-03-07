我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市抓超速駕駛 最嚴重者年收259張罰單

龍捲風橫掃密西根州 至少4死逾12傷

華埠堅尼路交通事故頻發 受害者家屬促市府推進安全改造計畫

記者顏潔恩╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
街道安全倡議組織與受害者親屬日前在華埠堅尼路舉辦集會，呼籲市府推進安全改造計畫，提升當地的交通安全。(取自多元交通Instagram帳號)
街道安全倡議組織與受害者親屬日前在華埠堅尼路舉辦集會，呼籲市府推進安全改造計畫，提升當地的交通安全。(取自多元交通Instagram帳號)

曼哈頓華埠堅尼路(Canal St.)近年數度發生交通命案，曾導致包括63歲華婦在內的路人喪生，引發社區強烈不滿；街道安全倡議組織與受害者親屬日前舉辦集會，呼籲市府推進安全改造計畫，提升當地的交通安全。

這場守夜與示威活動由「安全街道家庭聯盟」(Families for Safe Streets)、「多元交通」(Transportation Alternatives)與事故受害者親屬、街道安全倡議者組織發起，他們表示，若不進行交通改革，這條長約一哩的道路對行人、自行車騎士及駕駛者而言依然會很危險。

受害者家屬里維拉(Samuel Rivera)表示，他是在2014年加入該維權組織，事因他18歲的兒子在堅尼路上騎滑板車時被一名肇事逃逸的駕駛撞死；他表示，持續為街道安全發聲，不僅是為了替兒子討公道，也為了其他同樣在交通事故中失去親人的家庭聲援。

市交通局近日公布一項重新設計堅尼路的提案，內容包括紓緩行人擁擠、改善人行道通行條件、提升人行橫道安全、簡化複雜路口設計，以及加強鄰近自行車道的連接路段。

對此，倡議者呼籲將曼哈頓大橋的速限由每小時35哩降至25哩，因去年在大橋出口、靠近堅尼路與包厘街的路口曾發生一起高速車禍，造成兩人死亡，其中一人當時正騎自行車，另一人則坐在附近的長椅上。

倡議者強調，若市府能推進既定的改善計畫，許多事故其實是可以避免的，「我們已經知道如何預防，市交通局(DOT)已經有計畫，他們只需要真正去執行即可」。

維權組織「多元交通」說，自2022年以來，堅尼路已發生造成21人死亡或重傷的事故；由於車流與人流密集，這條道路自2015年起便被納入紐約市「零願景」(Vision Zero)交通安全計畫的重點改善路段。

世報陪您半世紀

紐約市

上一則

單身天堂 紐約位列全美第二單身友好州 冠軍是這裡
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市抓超速駕駛 半數在布碌崙 最嚴重者年收259張罰單

紐約市抓超速駕駛 半數在布碌崙 最嚴重者年收259張罰單
市議會聽證：開放街道惹議 消防局憂妨礙救援

市議會聽證：開放街道惹議 消防局憂妨礙救援
華裔律師遭擬肇逃者撞死 嫌犯不認罪

華裔律師遭擬肇逃者撞死 嫌犯不認罪
華人遇小車禍換保險信息遭撞死 肇事者不認謀殺罪

華人遇小車禍換保險信息遭撞死 肇事者不認謀殺罪

熱門新聞

伊朗裔記者兼社運人士阿琳娜嘉德。（美聯社）

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

2026-03-02 11:17
有「小鄧麗君」之稱的陳佳，2月28日晚在紐約法拉盛，以細膩情感表達與宛轉悠揚的嗓音，讓座無虛席的觀眾重回鄧麗君經典的黃金時代。(主辦位單位提供)

紀念鄧麗君演唱會 歌手陳佳唱出柔情與韻味

2026-03-03 23:51
紐約市府去年起推行全新垃圾桶規定，要求所有一至九個單元的建築物都須使用新官方垃圾桶。(記者馬璿／攝影)

紐約官方垃圾桶6月開罰 5區購買地址一次看

2026-03-04 16:00
向來錄取標準最高的史岱文森高中(Stuyvesant High School)今年分數線約在561分左右，高於去年的556分，趨近於疫情期間的分數水平。(美聯社)

紐約高中放榜 特高錄取分數線上升 疑1原因難度降低

2026-03-06 07:11
警方近期在皇后區110分局社區會議中表示，近期出現多起以高價冬衣為目標的搶劫案。圖為紐約地鐵站。示意圖，非新聞當事者。(路透)

紐約頻傳名牌外套搶劫案 為何搶匪盯上這品牌？

2026-03-04 20:14
54歲李雪銳(左一)被中伊斯利普聯邦法院被判處108個月監禁。圖為她在進行詐騙活動的過程中與總統川普合影。(紐約東區聯邦檢察官辦公室提供)

虛構投資移民計畫涉詐3150萬元 李雪銳判囚9年

2026-03-01 06:36

超人氣

更多 >
華人夫妻自炊月花900美元 「一周採買一次」清單曝光

華人夫妻自炊月花900美元 「一周採買一次」清單曝光
艾案失蹤文件公開「川普涉性侵13歲女」 白宮回擊：她有病

艾案失蹤文件公開「川普涉性侵13歲女」 白宮回擊：她有病
護膚界「金牌選手」…奧運冠軍劉美賢的秘密武器是「它」

護膚界「金牌選手」…奧運冠軍劉美賢的秘密武器是「它」
「房屋維修」騙局 東灣多人上當 有人被騙45萬元

「房屋維修」騙局 東灣多人上當 有人被騙45萬元
美伊戰爭滿一周川普速戰速決夢碎 未來4情境發展一次看

美伊戰爭滿一周川普速戰速決夢碎 未來4情境發展一次看