紐約檢警破獲黑槍販運 繳獲32把槍、200發子彈

聯邦及紐約多個執法部門近期破獲槍枝販運案，其中市警華埠五分局也參與調查，繳獲32把槍枝。(州檢察長辦公室提供)

紐約州檢察長詹樂霞 (Letitia James)、紐約市 警(NYPD)及聯邦菸酒槍炮及爆炸物管理局(ATF)於6日宣布，已起訴並逮捕31歲的布碌崙 (布魯克林)男子威廉斯(Khyle Williams)，指其涉嫌非法販售多把半自動手槍、左輪手槍及高容量彈匣。

執法部門在調查中共繳獲32把槍、12個高容量彈匣及約200發子彈。多個部門表示，曼哈頓華埠市警五分局亦參與此次聯合調查。檢方表示，調查發現威廉斯在2025年5月至10月期間至少完成九宗非法槍枝交易。警方透過控制購槍行動、祕密錄像監控，以及對金融與電話紀錄的分析，逐步掌握其販槍網絡並最終將其拘捕。

聯邦及紐約多個執法部門近期破獲槍枝販運案，其中市警華埠五分局也參與調查，繳獲32把槍枝。(州檢察長辦公室提供)

調查顯示，威廉斯利用加密通訊軟體與買家商議槍枝價格與交易安排，隨後在布碌崙弗萊布許(Flatbush)一帶的車內與買家見面完成交易，每把槍售價約在800至1100元之間。執法人員亦發現，他出售的部分槍枝曾在喬治亞州(Georgia)被報失。

聯邦及紐約多部門破獲槍枝販運案，市警華埠五分局參與調查繳獲32槍。(紐約州檢察長辦公室提供)

詹樂霞表示，阻止槍枝販運並將非法槍枝從街頭移除，是保障紐約市居民安全的主要工作。她感謝各執法機構合作，成功查扣數十件武器，防止更多槍枝流入社區。市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)亦指出，此案行動中共繳獲32把槍及相關配件，對遏止暴力犯罪具有顯著影響。

聯邦及紐約多部門破獲槍枝販運案，市警華埠五分局參與調查繳獲32槍。(紐約州檢察長辦公室提供)

ATF紐約外勤分局主管迪吉羅拉莫(Bryan DiGirolamo)表示，特別感謝市警五分局情報官在調查中的協助，並指此次行動成功切斷一條危險的非法槍枝供應管道。

威廉斯目前面臨共176項罪名，包括四級共謀罪、一級至三級非法販賣槍枝罪，以及非法持有武器與槍枝等多項指控。若罪名成立，最高可面臨25年監禁。