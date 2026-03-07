我的頻道

經典賽／11安破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

友軍誤擊？科威特F/A-18擊落美F-15E 飛行員跳傘畫面曝光

華男布碌崙銀行盜領他人逾千元 警通緝

記者馬璿／紐約報導
布碌崙布萊頓海灘2月發生一起銀行盜領案，警方正通緝一名涉嫌盜用他人個資、非法提取存款的華裔男子。(市警提供)
布碌崙(布魯克林)布萊頓海灘(Brighton Beach)2月發生一起銀行盜領案，警方正通緝一名涉嫌盜用他人個資、非法到銀行提取存款的華裔男子，呼籲知情民眾提供線索。

根據市警60分局消息指出，2月25日下午約2時左右，一名24歲女子當時身處Brighton 1 Place的一棟合作公寓(co-op)大樓附近，她發現自己的銀行帳戶出現12筆未經授權的交易紀錄後，隨即向銀行查詢並報警處理。

警方調查指出，一名身分不明男子利用受害者的個人資訊，前往位於布萊頓灘大道1002號的大通銀行(Chase Bank)分行，成功提取3600元現金後逃離現場。監控畫面顯示，嫌犯得手後迅速離開銀行，但其過程已被銀行的監視器拍下。

警方日前公開嫌犯照片展開通緝，畫面顯示，該名華裔男子年約20多歲，膚色較淺，留有短直黑髮。犯案時身穿黑色上衣，外搭橘紅色、帶毛邊帽領的外套，耳戴白色耳機，部分照片中顯示他配戴眼鏡，另有畫面則戴著太陽眼鏡。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

布碌崙

