身穿名牌高價冬衣 成紐約皇后區搶匪目標

Moose Knuckles羽絨外套價格通常在800至1500元以上，近期警方指出多名受害者因為穿著該牌外套遭到歹徒鎖定。(圖截自品牌官網)

皇后區近期接連發生針對名牌冬季外套的搶劫案件，警方提醒居民提高警覺，尤其是青少年在通勤途中更容易成為目標。警方指出，部分案件涉及價格昂貴的加拿大品牌羽絨外套「Moose Knuckles」。

根據Gothamist報導，警方近期在皇后區110分局社區會議中表示，近期出現多起以高價冬衣為目標的搶劫案。由於這類外套價格昂貴且肩部金屬標誌明顯，容易被歹徒辨識並鎖定。Moose Knuckles羽絨外套價格通常在800至1500元以上，一些高端款式甚至可超過2000元。

警方表示，這些案件主要發生在可樂娜(Corona)、艾姆赫斯特(Elmhurst)及傑克森高地(Jackson Heights)一帶，嫌犯多為數人結伴行動，會在街道或地鐵站附近接近受害者。有些案件甚至涉及刀具或開山刀威脅。

其中一宗案件發生在今年2月，一名15歲少年在傑克森高地一處地鐵站外遭五名青少年包圍並毆打，嫌犯隨後搶走他外套上的帽子。警方表示，該案件是近期多宗針對名牌冬衣的搶劫事件之一。

警方指出，類似情況過去在紐約也曾出現，例如價格昂貴的Canada Goose或羽絨外套，也曾成為搶劫目標。這類品牌外套售價動輒上千元，且標誌醒目，在年輕族群中流行，因此容易引起歹徒注意。

Moose Knuckles創立於加拿大，以厚重羽絨外套和金屬標誌設計聞名，近年在街頭時尚圈人氣上升，品牌也曾邀請多名藝人，例如歌手Post Malone與時尚界人士參與宣傳活動，進一步提高知名度。

警方提醒民眾，外出時應注意周圍環境，避免邊走路邊使用手機，夜間或清晨通勤時盡量結伴而行。若遇到可疑情況應盡快離開現場並報警。警方也呼籲民眾如掌握任何相關線索，可撥打滅罪熱線(800)577-TIPS提供資訊。