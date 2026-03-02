我的頻道

以色列襲黎巴嫩首都 以軍：擊斃真主黨情報首長

攻擊伊朗非沒有盡頭的戰爭 美防長列三大軍事目標

紐約班森賀華社珠寶店被竊9萬4000元珠寶 警方通緝女賊

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙班森賀華社附近珠寶店遭竊，警方通緝女賊。(警方提供)
紐約布碌崙(布魯克林)班森賀華社附近近日發生一起珠寶店遭盜竊事件，被竊珠寶價值9萬4000元。警方公布涉嫌偷竊的女竊賊照片，希望知情者及時向警方提供信息，以便早日將嫌犯捉拿歸案。

此案發生在市警61分局當轄區內。警方稱，2月8日下午約1時，一名不明身分者進入位於布碌崙東四街1701號的一家名為Aqua Jewels by Monica的珠寶店，並從店內的展示盒內偷走了珠寶。這名竊賊得手後，乘坐一輛黑色小廂型車在東四街上南向逃離現場。這起盜竊事件中沒有人受傷，被偷珠寶的價值約為9萬4000元。

根據警方描述，這名嫌疑人為女性，淺膚色。嫌犯最後一次次出現時身著一套黑色服裝，黑夾克，頭戴一頂黑帽。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

女賊逃離作案現場乘坐的箱型車。(警方提供)
布碌崙班森賀華社附近珠寶店遭竊，警方通緝女賊。(警方提供)
布碌崙班森賀華社附近珠寶店遭竊，警方通緝女賊。(警方提供)
布碌崙班森賀華社附近珠寶店遭竊，警方通緝女賊。(警方提供)
