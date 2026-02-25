皇后區華裔副校長涉安排跨州性交易 遭起訴

伍龐德現任職於皇后區可樂娜(Corona)社區的16小學，擔任副校長。由於案件仍在司法程序中，相關消息人士未獲授權公開發言。(圖取自GoogleMap)

皇后區一名公立學校華裔副校長涉嫌替一名居住洛杉磯 的成人影片女演員安排來紐約，與粉絲進行有償性交易，並負責收款與協調行程，日前遭聯邦檢方逮捕起訴。

根據提交於紐約東區聯邦法院的刑事起訴書，47歲的伍龐德 (Bond Ng，音譯)被控涉及跨州性交易相關罪名。檢方指出，他自2021年起，協助一名在網路發布成人影片的女子安排與客戶見面，並自稱是她的「經紀人」。

檢方表示，伍龐德平時會假扮該女子與潛在客戶聯繫，透過簡訊或電子通訊協商價格與服務內容。起訴書引用的對話紀錄顯示，他曾向一名客戶表示，會面費用為每小時2000元，如涉及特定性行為或拍攝內容，需另外加價。

探員在扣押其手機後，發現多筆與客戶往來的訊息紀錄，內容涉及收費、時間安排及性行為細節。

檢方也指出，2025年12月，伍龐德安排該女子從洛杉磯飛往紐約，與多名客戶見面。女子起初因天氣寒冷不願前來，但伍龐德告知她，其中一名客戶已預付1萬元，預定會面時間超過七小時。

12月25日，伍龐德將已安排好的行程明細傳給女子，列出客戶、會面時間及應收費用，總金額超過2萬元。女子於12月28日抵達紐約，部分會面安排在旅館，亦有行程在伍龐德位於長島市 的住處進行。她於12月30日返回洛杉磯。根據起訴書內容，她離境前曾傳訊感謝伍龐德讓她使用公寓。

檢方強調，目前沒有證據顯示該女子為未成年人，也未發現她是在遭到威脅或脅迫的情況下從事相關活動。本案重點在於被告涉嫌安排並促成跨州性交易，以及相關金流往來。

市教育局表示，已知悉此事，涉案人員目前已被停職，相關程序仍在進行中。

案件仍在司法程序階段，被告依法推定無罪。