法拉盛麥當勞頻傳青少年衝突 警加強巡邏

位於法拉盛緬街與40路交界處的麥當勞外觀。該地近期接連發生青少年鬥毆與槍擊相關事件，引發社區關注。（記者戴慈慧／攝影）

皇后區 法拉盛緬街與40路交界處的麥當勞 近期接連發生青少年鬥毆與槍擊 相關事件，引發社區對公共安全的關注。紐約市警109分局在11日社區會議中通報案件進展表示，已加強該區巡邏與現場警力部署。截至目前，警方在麥當勞門前安排警車與警員長時間駐守，以防衝突升級，確保周邊居民與商家安全。

109分局長柯爾曼(Kevin Coleman)指出，該地點近來成為部分青少年聚集場所，偶爾因口角演變為肢體衝突。警方目前的策略是提早介入、迅速驅散聚集人群，避免爭執升高為暴力事件。他強調，警方不希望等到事件發生後才反應，而是希望透過可見警力與主動巡邏形成威懾。

柯爾曼在會議中透露，1月底曾發生一起危險槍擊事件。當時兩名青少年在店內發生肢體衝突，隨後衝突延伸至街頭，一名第三人突然靠近並朝兩人開槍，子彈擊中停放車輛的車窗，所幸未造成人員傷亡。警方目前仍在追緝涉案槍手，案件持續調查中。

除了槍擊事件外，該地近期也發生其他暴力案件。根據警方通報，8日晚間約7時10分，一名21歲西語裔男子在該區用餐時遭兩名嫌犯挑釁並襲擊。嫌犯先以拳頭毆打受害人，再用硬物擊中其頭部；當受害人倒地後，又遭棍棒攻擊手臂。傷者事後被送往皇后區醫院治療，無生命危險。警方尚未公布嫌犯身分，案件仍在調查。