連毆3戴頭巾穆斯林 34歲女被控仇恨犯罪

快訊

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙一名女子襲擊三名戴頭巾的穆斯林，因仇恨罪被逮捕控罪。(本報檔案照)
布碌崙一名女子襲擊三名戴頭巾的穆斯林，因仇恨罪被逮捕控罪。(本報檔案照)

紐約一名34歲的女子在布碌崙(布魯克林)貝瑞吉瘋狂毆打並推搡了三名戴頭巾的穆斯林，其中一人年僅12歲。這起長達16分鐘的暴力事件中充滿了仇恨意味，這名女子甚至對其中一名驚魂未定的受害者說，「滾出這個國家」。此案嫌犯霍恩(Megan Horne)因這起無端襲擊事件於4日被捕，目前面臨仇恨犯罪指控。

警方稱，這起襲擊事件發生於1月30日下午2時20分左右。當時來自史泰登島的霍恩在貝瑞吉5大道交89街附近的一所幼兒園外衝上前去，踢了一名33歲戴著頭巾(穆斯林女性佩戴的頭巾)的女子。布碌崙助理地方檢察官羅滕貝格(Ari Rottenberg)說，霍恩當時大喊，「滾出這個國家！」然後逃跑。

五分鐘後，霍恩在92街和格爾斯頓大道(Gelston Ave.)拐角附近衝向一名12歲的穆斯林女孩，朝這名女孩臉上打了一拳，然後揚長而去。又過了約十分鐘，下午2時36分，霍恩推擠了一名正要登上B53路公車的39歲穆斯林婦女，並大聲說，「我先上！」

這起事件的所有受害者都未受重傷。

市警察局仇恨犯罪特別行動組的警員於4日因為這起攻擊事件逮捕了霍恩，指控她犯有屬於仇恨犯罪的攻擊罪和嚴重騷擾罪，這意味著一旦罪名成立，她將面臨更嚴厲的刑罰。

警方稱，霍恩曾於去年10月5日因毆打和推擠一名素不相識的64歲婦女而被捕，但警方表示，該事件不屬於仇恨犯罪。

仇恨犯罪 布碌崙 史泰登島

