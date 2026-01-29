紐約華埠地鐵站男子遭多刀刺傷 市警緝凶

市警華埠五分局通緝涉刺傷案嫌犯，51歲男子清晨地鐵站遭多刀刺傷。(NYPD提供)

一名51歲男子於28日清晨在市警曼哈頓華埠 五分局轄區的地鐵站 內，因口角糾紛遭不明男子持刀從後刺傷，送院後情況穩定；警方現正追緝涉案嫌犯，並呼籲公眾提供線索。

警方表示，案件發生於華埠旁的蘇荷區(SoHo)一帶，在當日約5時11分，一名51歲男子當時身處百老匯 /拉菲逸街地鐵站(Broadway–Lafayette Station)內夾層，期間與一名不明身分男子發生口角。當受害人準備離開車站時，嫌犯從後方接近，持刀多次刺向其背部，隨後徒步逃離現場，去向不明。

本案事發地點屬華埠五分局及地鐵警區第四分局轄區(5 Precinct/Transit District 4)，途徑B、D、F線列車。急救人員接報到場後，將傷者送往表為醫院(NYC Health and Hospitals/Bellevue)接受治療，警方表示其情況穩定。

市警表示，涉案嫌犯為男性，膚色較淺，約30多歲，身高約6呎4吋，案發時身穿全黑服裝。截至目前，案件仍在調查中，尚未有人被捕。

根據市警局數據，地鐵系統整體犯罪率於2025年下降約4%，但今年以來地鐵犯罪宗數較去年同期略有上升，其中以重大盜竊案占比最高，其次為重罪襲擊及搶劫案件。