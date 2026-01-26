我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普不出席超級盃 點名表演嘉賓「煽動仇恨」

NFL／海鷹宰公羊 睽違11年重返超級盃 將對決愛國者

涉暴力搶63歲男錢包逃逸 班森賀2匪遭警通緝

記者馬璿／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2025年底，兩名嫌犯因涉嫌在布碌崙(布魯克林)華社班森賀的車站毆打一名63歲男子，並搶奪受害者錢包遭到警方追緝。(市警局提供)
2025年底，兩名嫌犯因涉嫌在布碌崙(布魯克林)華社班森賀的車站毆打一名63歲男子，並搶奪受害者錢包遭到警方追緝。(市警局提供)

2025年底，兩名嫌犯因涉嫌在布碌崙(布魯克林)華社班森賀的車站毆打一名63歲男子，並搶奪受害者錢包遭到警方追緝。目前該團夥仍在逃中，警方呼籲知情者提供線索以助追捕。

根據警方消息指出，這宗暴力搶劫案件發生在2025年12月6日晚間7時左右，當時被害男子正準備離開班森賀D線的79街站出口，突然遭到陌生人自後方靠近，一言不發地對其出手。警方表示，兩名嫌犯先從後方掐住被害人的頸部並將其推倒在地，隨後兩人輪流對遭搶男子拳打腳踢，即使被害者掙扎試圖脫身仍持續遭到攻擊。

在犯行後嫌犯搶走被害人的錢包，隨即徒步逃離現場，不知去向。負責該轄區的第62分局、地鐵警察第34分局與醫療人員迅速抵達現場，並將被害男子送往瑪摩利醫院(Maimonides Medical Center)，傷勢無大礙。

警方表示，事後被害人發現嫌犯曾嘗試使用其信用卡，但未能成功。警方於22日公布監視器影像與嫌犯的照片，呼籲目擊者或知情人士提供線索。兩名嫌犯皆為深膚色，其中一人案發時身穿黑色羽絨衣、黑色連帽衫、黑色緊身褲且背著黑色後背包；另一名長髮嫌犯則是身穿黑色外套與灰色運動褲，案發時帶著有線的白色耳機。

民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發簡訊至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，還可透過止罪手機應用軟體「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

地鐵 布碌崙 布魯克林

上一則

莊哲男腸胃肝膽中心旗下醫師攜手為法拉盛社區提供優質醫療服務

下一則

紐約生存手冊 / 冬季風暴來襲 PlowNYC追蹤鏟雪進度
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約皇后區外賣郎遭持槍搶劫 市警通緝

紐約皇后區外賣郎遭持槍搶劫 市警通緝
布碌崙驚現假快遞員 持槍入室搶劫

布碌崙驚現假快遞員 持槍入室搶劫
紐約布碌崙假快遞員光天化日持槍入室搶劫 警通緝

紐約布碌崙假快遞員光天化日持槍入室搶劫 警通緝
曼哈頓現連環盜 專盯ATM取款行動不便者

曼哈頓現連環盜 專盯ATM取款行動不便者

熱門新聞

紐約地區本周末將再迎暴雪和劇烈降溫天氣。(記者許君達／攝影)

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

2026-01-21 18:31
在明尼蘇達槍擊事件後，紐約市地鐵內出現抗議移民及海關執法局的標語。(路透)

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE

2026-01-18 17:24
紐約市本周末將迎來一場極寒冬季風暴，或將帶來十年一遇的大降雪，但學生恐怕難以再享有傳統「雪假」。圖為中央公園。(記者范航瑜╱攝影)

冬季風暴來襲紐約不放「雪假」學生怎麼上課？周日公布

2026-01-23 15:28
紐約州近期加強整頓醫美行業，逾200次檢查中揭發多起違規事件。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓「黑醫美」1診所數十人受害 紐約華人業者坦言行業亂象叢生

2026-01-20 07:15
南布碌崙(布魯克林)兩名社福照護中介業務日前在布碌崙聯邦法院認罪，承認長年透過非法回扣與賄賂手法，安排白卡受益人前往並無為其實際提供服務的兩間成人日照中心與居家照護機構。圖為涉案機構。(谷歌街景圖)

涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪

2026-01-16 14:52
東北暴雪導致紐新地區交通嚴重受阻，其中新澤西州境內公共交通全部停擺，紐約MTA則僅維持極為有限的班次。而三大機場亦從當日下午開始全面停擺。(記者許君達╱攝影)

紐約設限 新州公共交通全面停擺 三大機場癱瘓

2026-01-25 15:31

超人氣

更多 >
爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰
WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福
中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？

中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？
浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物

浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物
全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名