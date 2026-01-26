涉暴力搶63歲男錢包逃逸 班森賀2匪遭警通緝

2025年底，兩名嫌犯因涉嫌在布碌崙(布魯克林)華社班森賀的車站毆打一名63歲男子，並搶奪受害者錢包遭到警方追緝。(市警局提供)

2025年底，兩名嫌犯因涉嫌在布碌崙 (布魯克林 )華社班森賀的車站毆打一名63歲男子，並搶奪受害者錢包遭到警方追緝。目前該團夥仍在逃中，警方呼籲知情者提供線索以助追捕。

根據警方消息指出，這宗暴力搶劫案件發生在2025年12月6日晚間7時左右，當時被害男子正準備離開班森賀D線的79街站出口，突然遭到陌生人自後方靠近，一言不發地對其出手。警方表示，兩名嫌犯先從後方掐住被害人的頸部並將其推倒在地，隨後兩人輪流對遭搶男子拳打腳踢，即使被害者掙扎試圖脫身仍持續遭到攻擊。

在犯行後嫌犯搶走被害人的錢包，隨即徒步逃離現場，不知去向。負責該轄區的第62分局、地鐵 警察第34分局與醫療人員迅速抵達現場，並將被害男子送往瑪摩利醫院(Maimonides Medical Center)，傷勢無大礙。

警方表示，事後被害人發現嫌犯曾嘗試使用其信用卡，但未能成功。警方於22日公布監視器影像與嫌犯的照片，呼籲目擊者或知情人士提供線索。兩名嫌犯皆為深膚色，其中一人案發時身穿黑色羽絨衣、黑色連帽衫、黑色緊身褲且背著黑色後背包；另一名長髮嫌犯則是身穿黑色外套與灰色運動褲，案發時帶著有線的白色耳機。

民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發簡訊至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，還可透過止罪手機應用軟體「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。