槍證申請量3年增10倍 華社業者：審批卡關非個案

隨著紐約市 隱蔽持槍許可(Concealed Carry)申請人數近年大幅增加，槍枝許可審批流程積壓的問題逐漸浮上檯面。長期協助華人 社區民眾辦理槍證事務的紐約槍械射擊協會會長林壯榕表示，案件延宕並非短期或個別現象，而是多年累積的結構性問題，與人口基數龐大、警方內部制度及作業系統頻繁調整密切相關。

林壯榕表示，從實務經驗來看，警方在不同年度多次調整內部系統，有時反而導致案件處理順序出現錯置情況。「例如部分2024年提交的申請至今仍卡在系統裡，但2025年新申請的案件卻先完成審理，」他說，這類情況在社區內引發不少疑問與抱怨。他指出，警方內部政策與流程一旦變動，舊案往往首當其衝受到影響，「對申請人來說，除了等待，幾乎沒有其他實質選項」。

官方數據亦顯示，審批壓力與申請量的急速上升密切相關。根據紐約市警察局(NYPD)資料分析，自2022年6月相關法律調整後，紐約市申請隱蔽持槍許可的數量大幅成長，近三年來，每月提交的申請件數較調整前增加近十倍。

警方資料顯示，新制上路以來，已有超過1萬7000名紐約市居民獲批隱蔽持槍許可，另有8000多件申請仍在審理中。作為對比，2011年全市持有相關許可的人數不足4000人，申請量在短時間內快速累積，被普遍視為導致審批進度放緩的重要背景。

增長原因與門檻改變也有關聯。林壯榕補充，2022年後隱蔽持槍政策調整，明顯改變了申請人結構。過去申請隱蔽持槍須證明具備一定規模的生意與收入，實務上多集中於企業主或特定人士；新法上路後，則改以完成安全訓練與課程作為主要門檻，使一般市民更容易符合資格。

但在審查程序方面，林壯榕說，近一兩年警方對面談與文件審核的要求明顯趨於嚴格。申請人須親自到警局填寫面談表格，若英文能力不足，警方需逐題透過翻譯確認其理解內容。他表示，警方此舉主要出於安全考量，確保申請人清楚相關法律責任與使用規範，但在申請量持續攀升的情況下，也進一步拉長了整體審批時間。

對於已遞交申請卻久候無果的民眾，林壯榕表示，在現行制度下，申請人仍只能等待個案調查完成並送交上級核准。「在流程未作調整前，能做的非常有限」。