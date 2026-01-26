槍證申請量3年增10倍 華社業者：審批卡關非個案

我的頻道

記者高雲兒╱紐約報導
紐約槍械射擊協會會長林壯榕表示，槍枝許可審批延宕並非短期或個別現象，而是多年累積的結構性問題，與人口基數龐大、警方內部制度及作業系統頻繁調整密切相關。圖為示意圖。(記者劉梓祁／攝影)
紐約槍械射擊協會會長林壯榕表示，槍枝許可審批延宕並非短期或個別現象，而是多年累積的結構性問題，與人口基數龐大、警方內部制度及作業系統頻繁調整密切相關。圖為示意圖。(記者劉梓祁／攝影)

隨著紐約市隱蔽持槍許可(Concealed Carry)申請人數近年大幅增加，槍枝許可審批流程積壓的問題逐漸浮上檯面。長期協助華人社區民眾辦理槍證事務的紐約槍械射擊協會會長林壯榕表示，案件延宕並非短期或個別現象，而是多年累積的結構性問題，與人口基數龐大、警方內部制度及作業系統頻繁調整密切相關。

林壯榕表示，從實務經驗來看，警方在不同年度多次調整內部系統，有時反而導致案件處理順序出現錯置情況。「例如部分2024年提交的申請至今仍卡在系統裡，但2025年新申請的案件卻先完成審理，」他說，這類情況在社區內引發不少疑問與抱怨。他指出，警方內部政策與流程一旦變動，舊案往往首當其衝受到影響，「對申請人來說，除了等待，幾乎沒有其他實質選項」。

官方數據亦顯示，審批壓力與申請量的急速上升密切相關。根據紐約市警察局(NYPD)資料分析，自2022年6月相關法律調整後，紐約市申請隱蔽持槍許可的數量大幅成長，近三年來，每月提交的申請件數較調整前增加近十倍。

警方資料顯示，新制上路以來，已有超過1萬7000名紐約市居民獲批隱蔽持槍許可，另有8000多件申請仍在審理中。作為對比，2011年全市持有相關許可的人數不足4000人，申請量在短時間內快速累積，被普遍視為導致審批進度放緩的重要背景。

增長原因與門檻改變也有關聯。林壯榕補充，2022年後隱蔽持槍政策調整，明顯改變了申請人結構。過去申請隱蔽持槍須證明具備一定規模的生意與收入，實務上多集中於企業主或特定人士；新法上路後，則改以完成安全訓練與課程作為主要門檻，使一般市民更容易符合資格。

但在審查程序方面，林壯榕說，近一兩年警方對面談與文件審核的要求明顯趨於嚴格。申請人須親自到警局填寫面談表格，若英文能力不足，警方需逐題透過翻譯確認其理解內容。他表示，警方此舉主要出於安全考量，確保申請人清楚相關法律責任與使用規範，但在申請量持續攀升的情況下，也進一步拉長了整體審批時間。

對於已遞交申請卻久候無果的民眾，林壯榕表示，在現行制度下，申請人仍只能等待個案調查完成並送交上級核准。「在流程未作調整前，能做的非常有限」。

