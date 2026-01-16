我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場

涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日照中心中介認罪

曼哈頓6號地鐵月台傳非禮案 市警籲協助辨識涉案男

記者劉梓祁／紐約即時報導
紐約市警五分局轄區、曼哈頓下城南向6號線月台傳非禮案，市警籲協助辨識涉案男子。(NYPD提供)
紐約市警五分局轄區、曼哈頓下城南向6號線月台傳非禮案，市警籲協助辨識涉案男子。(NYPD提供)

紐約市警(NYPD)曼哈頓華埠五分局(5th Precinct)通報，一名65歲婦女日前在曼哈頓下城地鐵站內遭不明男子強制觸摸臀部，警方目前正公開嫌犯影像，呼籲民眾協助辨識並提供線索。

警方表示，案件發生於1月6日晚間約9時50分，事發地點為曼哈頓百老匯與東豪斯頓街交界的布利克街(Bleecker Street)地鐵站南向6號線月台。當時該名65歲婦女正在月台等車，一名身分不明的男子自後方靠近，突然強摸其臀部，隨後徒步逃離現場，去向不明。事件中未有人受傷。

知情人表示，受害者並非亞裔。警方形容，涉案男子膚色較深，年約25至30歲，身高約5呎10吋，體重約180磅。案發時身穿紅灰色外套、藍色連帽上衣及藍色牛仔褲。

根據市警五分局數據，在截至11日的過去近一個月內，強姦(Rape)通報為三起，與去年同期同為三起持平；其它性犯罪(Other Sex Crimes)11起，較去年同期的四起增加175%。若合併計算上述兩類性犯罪，過去28天合計14起，較去年同期七起倍增。

警方呼籲大眾提防並提供信息，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。

地鐵站 曼哈頓 華埠

上一則

涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪

下一則

法拉盛華婦命案 兇嫌稱獄中受欺負…3月6日正式開庭
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

華埠格蘭街地鐵站深夜遇劫 35歲男子遭持槍搶走首飾

華埠格蘭街地鐵站深夜遇劫 35歲男子遭持槍搶走首飾
霍楚州情咨文 地鐵安全列優先 將加強警力、改善月台

霍楚州情咨文 地鐵安全列優先 將加強警力、改善月台
交通基建新計畫 第二大道地鐵線西延百老匯大道 、改造牙買加總站

交通基建新計畫 第二大道地鐵線西延百老匯大道 、改造牙買加總站
紐約地鐵

紐約地鐵

熱門新聞

布碌崙班森賀一棟公寓七名西語裔居民被ICE探員抓捕，民代關注。(本報檔案照)

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人

2026-01-15 19:07
南布碌崙黃先生在松柏之家社區服務中心的幫助下，安心回中國探望老母。(松柏之家提供)

無實體綠卡 華男急返鄉探母遇困

2026-01-14 01:26
近日，在法拉盛緬街的快速公車Q44站點，常可見MTA查票人員登車或於站點檢查乘客是否已完成刷卡付款。(記者高雲兒╱攝影)

OMNY全面上路後 紐約法拉盛公車查票頻現 乘客：理解但感受不佳

2026-01-12 06:29
在華策會所服務的亞裔及移民家庭中，約有1萬名社區成員將受到糧食券(SNAP)削減與資格變動的影響。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約華策會：糧食券削減 衝擊1萬亞裔、移民家庭

2026-01-12 07:38
行政裁決文件所附照片顯示，受害者陳君的頸部在注射不明物質後出現多排紅色隆起痕跡。(紐約州務院提供)

無證醫美導致顧客受傷 紐約法拉盛美容師被吊銷執照

2026-01-11 11:46
在曼哈頓中城的西奈山西區醫院，共有約700名護士參與罷工。(記者許君達╱攝影)

1.5萬護士今晨開始罷工 紐約史上最大規模

2026-01-12 13:46

超人氣

更多 >
台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕
65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅
好市多海鮮怎麼挑？網友推爆這幾款「不吃可惜」

好市多海鮮怎麼挑？網友推爆這幾款「不吃可惜」
川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險
ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人