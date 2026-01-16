曼哈頓6號地鐵月台傳非禮案 市警籲協助辨識涉案男

紐約市警五分局轄區、曼哈頓下城南向6號線月台傳非禮案，市警籲協助辨識涉案男子。(NYPD提供)

紐約市警(NYPD)曼哈頓華埠 五分局(5th Precinct)通報，一名65歲婦女日前在曼哈頓下城地鐵站 內遭不明男子強制觸摸臀部，警方目前正公開嫌犯影像，呼籲民眾協助辨識並提供線索。

警方表示，案件發生於1月6日晚間約9時50分，事發地點為曼哈頓百老匯與東豪斯頓街交界的布利克街(Bleecker Street)地鐵站南向6號線月台。當時該名65歲婦女正在月台等車，一名身分不明的男子自後方靠近，突然強摸其臀部，隨後徒步逃離現場，去向不明。事件中未有人受傷。

知情人表示，受害者並非亞裔。警方形容，涉案男子膚色較深，年約25至30歲，身高約5呎10吋，體重約180磅。案發時身穿紅灰色外套、藍色連帽上衣及藍色牛仔褲。

根據市警五分局數據，在截至11日的過去近一個月內，強姦(Rape)通報為三起，與去年同期同為三起持平；其它性犯罪(Other Sex Crimes)11起，較去年同期的四起增加175%。若合併計算上述兩類性犯罪，過去28天合計14起，較去年同期七起倍增。

警方呼籲大眾提防並提供信息，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。