記者劉梓祁╱紐約即時報導
華埠格蘭街地鐵站深夜遇劫，35歲男子遭持槍搶走首飾，圖為嫌犯。(NYPD提供)
華埠格蘭街地鐵站深夜遇劫，35歲男子遭持槍搶走首飾，圖為嫌犯。(NYPD提供)

曼哈頓華埠格蘭街(Grand Street)地鐵站日前發生一起地鐵出口持械搶劫案，一名35歲男子遭歹徒亮出疑似槍枝搶走隨身財物，所幸無人受傷；警方已公布嫌疑人影像，呼籲民眾協助辨識並提供線索。

市警(NYPD)表示，案件發生於1月9日晚間約11時05分，一名35歲男子在位於格蘭街與企李士提街(Chrystie Street)交會處的B、D線地鐵站出站時，遭一名不明男子從後方接近。

嫌疑人隨即亮出疑似槍枝，並要求交出財物。受害人配合交出手錶、項鍊及手環等物品，嫌疑人得手後徒步逃離現場，去向不明。警方指出，失竊財物總值約為2400元，事件中無人受傷。

知情人表示，受害者並非亞裔。警方描述，嫌疑人為男性，膚色較深，年齡約18至25歲，身形偏瘦。案發時身穿紅色連帽上衣、黑色外套、紅色運動褲，並著黑白相間運動鞋。

警方數據顯示，華埠五分局轄區內，在過去近一個路共發生105起主要刑事案件，較2025年同期的70起增加50%。其中，搶劫案(Robbery)為12起，較去年同期的11起上升9.1%。

警方呼籲大眾提防並提供信息，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。

華埠格蘭街地鐵站深夜遇劫，35歲男子遭持槍搶走首飾，圖為嫌犯。(NYPD提供)
華埠格蘭街地鐵站深夜遇劫，35歲男子遭持槍搶走首飾，圖為嫌犯。(NYPD提供)

地鐵站 華埠 亞裔

