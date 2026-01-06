史泰登島車禍釀慘劇 90歲翁、6歲女童送醫不治

我的頻道

記者胡聲橋／紐約報導
史泰登島近日發生一起嚴重車禍。一位90歲的老翁和一名年僅六歲的女童遭遇車禍送醫後宣告不治。事故發生後，女童的親友發起眾籌，截至5日下午4時已收到捐款2萬600多元。

2日上午9時57分，史島警方接到通報，在森林山路(Forest Hill Road)交洛克蘭大道(Rockland Avenue)附近發生一起車禍。警方稱，一名50歲的男子駕駛奧迪休旅車，而一位70歲的老婦開著本田休旅車，當時本田車副駕駛位置上坐著90歲的阿維拉(Gerardo Avila)，後座上是六歲的安赫莉(Anheli Vasquez-Trinidad)。

事故發生時，奧迪休旅車正沿洛克蘭大道西行，試圖左轉進入森林山路，而本田休旅車則沿森林山路南向開往里士滿山路(Richmond Hill Road)。事故現場影響顯示，兩輛休旅車前端均有明顯嚴重損毀，兩輛車的殘骸散落路口附近。

目前仍無法確認是否有人超速或闖紅燈，也沒有人因為這起交通事故被逮捕。

事故發生後，駕駛奧迪車的50歲男子和本田車上的三名傷者都被送往附近醫院接受治療，六歲女童因傷勢過重，於3日身亡，90歲老翁也因傷重在醫院去世。70歲老婦身受重傷，但傷情穩定。警方未披露這三人的關係。50歲男子傷情穩定，警方也沒有透露此人身分。

六歲女童安赫莉的親友在gofundme上發起募款，協助安赫莉的家人為其舉辦「應有的莊嚴告別儀式」。募款說明稱安赫莉「溫柔、歡快、活潑，深受眾人深愛。失去她帶來的創傷遠超乎想像，她在家中、親人的懷抱和生命中造成的空白永難填補」；「我們既未準備好承受這難以想像的痛苦，也無法負擔為安赫莉舉辦莊嚴告別儀式的經濟壓力」。

截至5日下午4時，共有428人為安赫莉捐款，捐款總額為2萬686元，捐款發起人希望籌集3萬5000元作為喪葬費。捐款網址：https://www.gofundme.com/f/a-beautiful-farewell-for-anheli-vazquez。

