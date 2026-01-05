接受毒品矯治獲提前出獄 曼哈頓華男2個月後涉弒母

我的頻道

記者曹馨元╱紐約報導
76歲華婦華埠家中身亡，其子若依原判決應服刑至2027年；圖為案發地尼克伯克村。(截自蘋果地圖)
最新消息指，涉嫌於2025年聖誕節前在曼哈頓華埠將年邁母親毆打致死的華人男子侯偉(Wei Hou，以下姓名皆音譯)，在同年6月被判兩年刑期後進入一項毒品治療計畫，使其刑期大幅縮短近九成，沒想到在出獄後兩個月，就涉嫌犯下弒母案；若依原判決執行，侯偉原本須服刑至2027年。

紐約郵報報導指出，41歲的侯偉出生於中國，於2025年6月因重罪毒品指控被判處兩年州監刑期，但最終未實際入獄服滿刑期，而是被送往位於紐約州肖托夸縣(Chautauqua County)的萊克維尤高強度監禁教化所(Lakeview Shock Incarceration Correctional Facility)，參加為期90天的毒品治療與矯正計畫。

官方表示，若依原判決執行，侯偉原本須服刑至2027年。然而，他於2025年10月14日完成毒品治療計畫後獲釋，轉由假釋監管。根據紀錄，兩個月後，他涉嫌在曼哈頓門羅街(Monroe Street)的公寓內殺害其76歲的母親侯珠(Zhu Hou)。

警方指出，侯偉患有思覺失調症，且屬於累犯，在紐約之外的其他州亦有被捕紀錄。此外，其母親生前曾兩度報警，形容兒子情緒失常。執法人員表示，2025年2月9日，侯珠曾致電警方，稱兒子未按時服藥，並已被診斷患有思覺失調症；同年12月5日，即她於12月19日被發現身亡前兩周，她再度報警，表示兒子「破壞家門、自言自語」，並向接線員說明其子情緒失控且有吸毒史。

一名居住該社區的消息人士透露，他聽說受害者侯珠來自中國福州，因九一一受害者賠償基金獲得一筆款項，也因此遭兒子覬覦；「吸毒的人控制不住自己，看到錢就會想要拿去買毒，這簡直就是雷納導演被殺案的華埠版」。

紐約東華協會主席于金山表示，如今紐約有關精神疾病及毒品勒戒項目缺乏對於相關人士回歸社會後的嚴密後續跟蹤，導致未得到全面恢復的成癮者製造更多悲劇。

據悉，萊克維尤的設立目的是為初犯提供替代性矯正方案，而非適用於有前科或嚴重精神疾病史的受刑人。熟悉該矯正機構的消息人士直言，侯偉不應被安排進入萊克維尤計畫；「他不該只服90天就被釋放，結果出來後涉殺害了自己的母親」。

