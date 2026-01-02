口角惹殺機 曼哈頓中城地鐵濺血 38歲男送醫

曼哈頓中城地鐵日前發生一起利器傷人案，嫌犯在車廂內割傷一名38歲男子的頸部後逃逸。(市警提供)

曼哈頓 中城一列地鐵6號線列車上日前發生持利器傷人事件，一名38歲男子在車廂內遭不明身分男子割傷頭部；紐約市 警(NYPD)目前正公開通緝涉案嫌犯，並呼籲公眾提供線索。

警方表示，案件發生於2025年12月20日下午約4時40分，一名38歲男子當時搭乘南向6號線列車，在列車停靠51街/Lexington大道站時，與一名不明身分男子發生口角，隨後衝突升級為肢體衝突。嫌犯其後掏出利器，割傷受害者頭部，造成撕裂傷，並迅速逃離現場。傷者隨後由急救人員送往表維醫院接受治療，目前情況穩定。

警方形容，嫌犯為深色膚色男性，案發時身穿深色連帽衫，頭戴綠色帽子。本次案發的地鐵站 為曼哈頓中城的主要地鐵樞紐之一，為地鐵6號線與E、M線的換乘站，毗鄰辦公樓與商業區。

本次案發地所屬市警第17分局及地鐵第四分局(Transit District 4)。市警數據顯示，與2024年同期相比，第17分局轄區內今年以來重大犯罪整體下降約7.2%，其中重罪攻擊案件亦下降約21.7%。

警方呼籲大眾提防並提供信息，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。