我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安

于朦朧之死爭議不斷 中國名導被指涉嫌重大「爆現蹤台北萬華」　

1周3劫 華埠東百老匯商家批遊民所過多

記者劉梓祁╱紐約報導
陳女士回憶說，19日下午搶犯走入店舖搶走一箱燕窩後逃跑。(記者劉梓祁╱攝影)
陳女士回憶說，19日下午搶犯走入店舖搶走一箱燕窩後逃跑。(記者劉梓祁╱攝影)

華埠治安黑點東百老匯(East Broadway)上周再有罪案發生，一名男嫌在一周內連續三次搶奪同一店家，並在店主追出後將其推倒在地，目前仍在逃；受害業者直言，過多遊民所令治安和經營雪上加霜。

東百老匯怡東商場(East Broadway Mall)臨街店舖「康達參茸行」的店主陳女士表示，她自16日起連續三次遭到同一男子搶奪，並在最後一次追出阻止時被其推倒在地。她直言，「這些人真是太可怕了。」

陳女士回憶說，追逐發生在19日下午，當時嫌犯走入店舖搶走一箱燕窩後逃跑。由於燕窩昂貴，她隨即追出，但在商場靠市場街(Market St.)一側被男子推倒在地，對方則向未知方向逃竄。陳女士表示，雖然未有受傷，但事件已造成嚴重的心理陰影。

她說，過往經營店舖20餘年，從未見過治安如此失序，和在白天發生搶劫。陳女士直指，政府所設立的遊民所「供養」了此類街街頭搶匪，其中許多便在華埠周邊，比如怡東商場旁、準備營運的東百老匯91號收容所。

「遊民所、流浪漢變多，治安怎麼能好？」陳女士表示，「本來華埠都很少很少人了，現在卻還有人來搶東西，肯定會影響生意。」市府數據顯示，在華埠所屬的第一和第三社區委員會區劃內，共有12間遊民所。

針對19日一案件，市警(NYPD)表示，「一名身分不明的男性進入現場並取走一個包裹，其後將受害者推倒在地後逃離現場。暫無人被捕，案件仍在調查中。」陳女士指，嫌犯是一名「瘦瘦高高的白人男子」，逃跑時身上還有鐵棍掉出。

此前，同一人還在16日及18日進入店內搶走巧克力；其中第二次作案時，被陳女士在店門口攔下奪回。她估計，三次搶劫造成損失超過1000元，以燕窩損失金額最大。她還說，周邊多家商鋪「都認得出這個慣犯」，都曾是受害者。

「現在下午6點都趕緊收工了，都怕了，不敢再做了。」陳女士說。她還表示，自己如今都坐在櫃台外側，以便隨時留意門口動靜。

在上月，怡東商場市場街一側的入口玻璃門在清晨疑似被遊民以不明物體砸碎。10月29日，33歲的累犯男子波特(Clive Porter)在東百老匯一帶先後發動五起針對亞裔的隨機攻擊，其被捕後經查有超80次被捕紀錄。10月19日，一名71歲的華裔婦女與一名10歲男童在東百老匯遭50歲的陌生男子董力(Li Dong, 音譯)拳擊受傷，其在犯案前已有逮捕令在身。

百老匯 遊民 華埠

上一則

曼哈頓堵車費延後裁決 法官訂1/28口頭辯論聽證

下一則

健保服務比價工具 助市民估算自付費用
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

聖谷數百華人抗議遊民房 怒問開發商「為何不建你家」

聖谷數百華人抗議遊民房 怒問開發商「為何不建你家」
紐約市今年扒竊案減少 被捕者中累犯過半 58歲嫌犯已被捕50次

紐約市今年扒竊案減少 被捕者中累犯過半 58歲嫌犯已被捕50次
華人區遊民屋1英里4家幼兒園 流浪漢趴窗戶孩子嚇哭

華人區遊民屋1英里4家幼兒園 流浪漢趴窗戶孩子嚇哭
洛縣遊民屋更名重提案 18日辦說明會 亞市社區關注籲市民發聲

洛縣遊民屋更名重提案 18日辦說明會 亞市社區關注籲市民發聲

熱門新聞

居住在布碌崙的34歲台灣網紅鍾佩雲，自10月22日起在紐約市高檔餐廳多次吃「霸王餐」。(取自Instagram)

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

2025-12-18 10:39
華航16日宣布，自2026年8月5日起，將於紐約(JFK)—台北(TPE)航線新增每周四的航班。(本報檔案照)

華航宣布增班「紐約-台北航線」力拚2026年底前天天直飛

2025-12-16 19:45
將於明年1月1日起退場的紐約MetroCard交通卡，曾是紐約市的都市名片象徵。(本報檔案照)

紐約地鐵交通卡謝幕 走過逾30年歷史 限量版炒至數百美元

2025-12-21 20:10
位於皇后區法拉盛、緊鄰花旗球場(Citi Field)的可負擔住房項目Willets Point Commons一期住房抽籤即日起開放申請。(取自負責開發該項目的Related Companies)

紐約法拉盛威利點平價房開始抽籤 年滿18歲可申請

2025-12-15 12:30
一場強烈風暴將自周四晚間逐步逼近紐約，預計持續影響至周五晚間，為紐約市及周邊地區帶來強風豪雨(路透)

紐約周五迎強風暴雨 這些地區恐淹水

2025-12-18 14:32
紐約州府提醒民眾注意，多項更為嚴格的交通法規即將實施，未來駕駛人即使僅超過速限一哩，也可能遭警方攔查並面臨更高扣分處分。(記者高雲兒╱攝影)

紐約州多項交通法規更嚴格 超速1哩也攔查

2025-12-18 19:14

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」
張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍