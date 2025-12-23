紐約生存手冊／商場、街上滑跤摔倒 馬上通知負責人…

發生滑倒事故後當事人應盡快採取的措施。(記者胡聲橋／攝影)

冬天雪後路滑，或者商場地面濕滑，都容易引起滑倒事故。紐約的人行道繁忙、建築老舊、店面擁擠、生活節奏快，危險可能隨時出現。在紐約，滑倒可不是一件小事，如果摔傷了會涉及保險 賠償，甚至是法律糾紛。如果不知道滑倒後應該做什麼，可能會使情況變得更加複雜。採取正確的措施並及早聯繫律師有助於保護個人的健康與合法權益。

立即報告事故

滑倒後應盡快告知負責人事故經過。書面報告可以作為事故紀錄，這在日後非常重要。如果是在商店或商業場所，應索取一份事故報告副本。律師在準備當事人案件時會仔細審查這些記錄。

仔細記錄現場狀況

在危險物品被清理或修復之前，請拍攝導致摔倒的任何因素的照片或影片。這些因素包括濕滑的地面、光線昏暗、破損的階梯、不平整的人行道或缺少的警示標誌等。在繁忙的區域，情況可能在幾分鐘內發生變化，因此快速記錄現場情況至關重要。

盡快就醫

即使感覺「基本上無恙」，也應盡快就醫。腦震盪、扭傷或軟組織損傷等傷勢並非總是立即顯現，等待可能會使情況惡化。醫療紀錄也有助於證明傷勢與跌倒有直接關係。個人傷害律師在與保險公司談判時會依賴這些紀錄。

收集目擊證人訊息

如果有人目睹滑倒事件或在滑倒前注意到危險物，請冷靜地詢問他們的姓名和聯絡資訊。證人證詞至關重要，第三方的觀察往往能增強您索賠的可信度。

避免倉促發表聲明或在網路上發布訊息

在諮詢律師之前，切勿向保險公司提供錄音或詳細的陳述。保險公司通常會想辦法減少賠付，即使是隨意的評論也可能對當事人不利。最好也避免在社群媒體 上發布有關事故的資訊。一張簡單的照片或一段文字說明都可能被誤解。

諮詢律師

經驗豐富的滑倒事故律師可以指導當事人完成法律程序，解釋您的權利，並幫助您爭取合理的賠償。