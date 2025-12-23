我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山最大購物中心 聖誕前如鬼城 93%店鋪空置

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

紐約生存手冊／商場、街上滑跤摔倒 馬上通知負責人…

記者胡聲橋／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
發生滑倒事故後當事人應盡快採取的措施。(記者胡聲橋／攝影)
發生滑倒事故後當事人應盡快採取的措施。(記者胡聲橋／攝影)

冬天雪後路滑，或者商場地面濕滑，都容易引起滑倒事故。紐約的人行道繁忙、建築老舊、店面擁擠、生活節奏快，危險可能隨時出現。在紐約，滑倒可不是一件小事，如果摔傷了會涉及保險賠償，甚至是法律糾紛。如果不知道滑倒後應該做什麼，可能會使情況變得更加複雜。採取正確的措施並及早聯繫律師有助於保護個人的健康與合法權益。

立即報告事故

滑倒後應盡快告知負責人事故經過。書面報告可以作為事故紀錄，這在日後非常重要。如果是在商店或商業場所，應索取一份事故報告副本。律師在準備當事人案件時會仔細審查這些記錄。

仔細記錄現場狀況

在危險物品被清理或修復之前，請拍攝導致摔倒的任何因素的照片或影片。這些因素包括濕滑的地面、光線昏暗、破損的階梯、不平整的人行道或缺少的警示標誌等。在繁忙的區域，情況可能在幾分鐘內發生變化，因此快速記錄現場情況至關重要。

盡快就醫

即使感覺「基本上無恙」，也應盡快就醫。腦震盪、扭傷或軟組織損傷等傷勢並非總是立即顯現，等待可能會使情況惡化。醫療紀錄也有助於證明傷勢與跌倒有直接關係。個人傷害律師在與保險公司談判時會依賴這些紀錄。

收集目擊證人訊息

如果有人目睹滑倒事件或在滑倒前注意到危險物，請冷靜地詢問他們的姓名和聯絡資訊。證人證詞至關重要，第三方的觀察往往能增強您索賠的可信度。

避免倉促發表聲明或在網路上發布訊息

在諮詢律師之前，切勿向保險公司提供錄音或詳細的陳述。保險公司通常會想辦法減少賠付，即使是隨意的評論也可能對當事人不利。最好也避免在社群媒體上發布有關事故的資訊。一張簡單的照片或一段文字說明都可能被誤解。

諮詢律師

經驗豐富的滑倒事故律師可以指導當事人完成法律程序，解釋您的權利，並幫助您爭取合理的賠償。

保險 社群媒體

上一則

田芳痛症理療康復中心專業疼痛管理提醒老年人冬季慎防摔跤

下一則

近38萬消費賠償款待領 市民可上網查詢
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約生存手冊╱亂丟聖誕節慶垃圾 小心吃罰單

紐約生存手冊╱亂丟聖誕節慶垃圾 小心吃罰單
27呎高巨型砂岩佛像 明春現身紐約高線公園

27呎高巨型砂岩佛像 明春現身紐約高線公園
紐約地鐵卡謝幕 限量版炒至數百元 運輸博物館推出告別展

紐約地鐵卡謝幕 限量版炒至數百元 運輸博物館推出告別展
蜜雪冰城紐約首店排長龍 美博主：本土品牌如何應對？

蜜雪冰城紐約首店排長龍 美博主：本土品牌如何應對？

熱門新聞

位於皇后區法拉盛、緊鄰花旗球場(Citi Field)的可負擔住房項目Willets Point Commons一期住房抽籤即日起開放申請。(取自負責開發該項目的Related Companies)

紐約法拉盛威利點平價房開始抽籤 年滿18歲可申請

2025-12-15 12:30
居住在布碌崙的34歲台灣網紅鍾佩雲，自10月22日起在紐約市高檔餐廳多次吃「霸王餐」。(取自Instagram)

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

2025-12-18 10:39
華航16日宣布，自2026年8月5日起，將於紐約(JFK)—台北(TPE)航線新增每周四的航班。(本報檔案照)

華航宣布增班「紐約-台北航線」力拚2026年底前天天直飛

2025-12-16 19:45
紐約州博彩委員會15日投票決定為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照，圖為其中的皇后區大都會公園所提賭場案效果圖。(取自大都會公園官網)

紐約3賭場定了…皇后區、布朗士均獲牌照 包括法拉盛

2025-12-15 14:18
將於明年1月1日起退場的紐約MetroCard交通卡，曾是紐約市的都市名片象徵。(本報檔案照)

紐約地鐵交通卡謝幕 走過逾30年歷史 限量版炒至數百美元

2025-12-21 20:10
要求報稅時將小狗比照人類的兒女列為被撫養人。示意圖（路透）

報稅時要將小狗比照兒女列為被撫養人 律師將IRS告上法院

2025-12-15 09:59

超人氣

更多 >
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者