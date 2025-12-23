任72分局輔警逾25年 布碌崙華裔林憲受表揚

8大道華裔林憲(右三)當輔警超25年，獲頒里程碑獎章。(黃啟旺提供)

布碌崙 (布魯克林)8大道華裔 林憲(Jack Lam)移民美國後，在市警72分局當輔警超過25年，近日在位於皇后區大學點的警察學院舉行的年度輔警表揚典禮上受到了表彰。市警總局的這個活動是向服務年資超過20年的輔警志願者頒發里程碑獎章。

林憲(右)與同為市警72分局輔警的黃啟旺(左)在表彰儀式上合影。(黃啟旺提供)

林憲來自香港，在布碌崙8大道華社定居。他從1999年起就開始在轄區包括日落公園大部分地區的市警72分局當輔警。到目前為止，林憲已經當了25年多輔警，他表示還會繼續當下去。

林憲每周都是風裡來雨裡去，為社區服務，他不僅和同伴一起在規定的時間參加街道巡邏，而且還經常協助警方在社區活動中維持秩序，負責保安工作。許多8大道華人都很熟悉他的身影。

同為市警72分局輔警的黃啟旺說，他從剛開始在72分局當輔警就認識林憲了。他說林憲工作非常認真負責，雖然輔警只是一份志願者的工作，但林憲絲毫不馬虎。黃啟旺表示，林憲平時話不多，工作非常踏實。他還說，林憲就是喜歡當輔警，或者說當警察，否則很難堅持25年。在黃啟旺看來，輔警就應該像林憲那樣，這位現年快70歲的老輔警就是他的榜樣。

紐約市警察局目前共有輔警大約4000人，是全美規模最大的志願警務系統之一。在這支龐大的隊伍中，華裔輔警以高度穩定、長期投入著稱，這次受表彰的華裔輔警中還有兩位非常突出，其中一位是服務45年的輔警副總警司謝顯楊(Peter Tse)，另一位來自市警一分局的林彼得(Peter Lam)已經當了30多年的輔警。