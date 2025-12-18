毆打華埠亞裔路人 嫌犯被訴仇恨犯罪

我的頻道

記者許君達／紐約報導
涉嫌在華埠接連攻擊亞裔路人的嫌犯波特被控犯有十項罪名，其中七項涉及仇恨犯罪。據報導，他此前有逾80次逮捕紀錄。(本報檔案照)
涉嫌在曼哈頓華埠接連襲擊亞裔並盜竊他們財物的嫌犯波特(Clive Porter)17日被曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)起訴，他共被指控十項襲擊罪名，其中七項罪名屬仇恨犯罪

起訴書說，波特今年10月29日遊蕩在華埠多個地點，有針對性地襲擊了五名亞裔行人，還將其中一人推下地鐵月台。當日晚些時候被捕時，他還曾攻擊警察。

法庭文件顯示，波特所犯的第一起襲擊案發生在10月29日上午9時40分。當時一名亞裔長者在華埠喜士打街(Hester St)交愛烈治街(Eldridge St.)路口附近行走時，波特用手肘擊打他面部，導致其鼻梁骨折、伴有腦部出血，被送院治療。

案發後，波特逃離現場並沿愛烈治街向南奔跑，並一路作案、襲擊路人。當日9時41分，波特行至愛烈治街交堅尼路(Canal St.)附近時，再次以肘擊手段毆打另一名亞裔長者的面部，致其倒地。目擊者說，波特在襲擊第二名亞裔受害人時，還辱罵其「該死的亞洲佬」。9時42分，波特行至愛烈治街、科西街(Forsyth St.)交地威臣街(Division St.)處，又將手伸入一名亞裔路人的外套口袋，偷走受害人的財物。9時44分，他繼續前行至科西街交東百老匯(East Broadway)路口附近，伺機靠近一名亞裔女性長者，並猛擊其面部，導致受害人跌倒，頭部撞在人行道上，送醫後檢查發現，其頭部有開放性外傷，須手術縫合。

當日下午4時許，他又出現在華埠附近的地鐵包厘街站(Bowery)內，在月台上擊打一名亞裔乘客，致其跌倒並落入月台下的軌道。此時波特依舊不依不饒，繼續踢打受害人後逃離。受害人指證說，波特在揚長而去時，口中還念叨類似「X你的亞洲人」惡語。該名受害人下顎與臉頰部位多處骨折，被迫接受面部重建手術。

波特於10月29日傍晚在案發的地鐵站附近被捕。當時他還曾試圖用頭部撞擊執勤警員。

波特被控犯有兩項仇恨犯罪二級襲擊、一項仇恨犯罪四級嚴重襲擊、一項二級襲擊、一項仇恨犯罪二級傷害未遂、兩項仇恨犯罪三級傷害、一項仇恨犯罪三級傷害未遂以及兩項二級嚴重騷擾罪，其中七項罪名屬於重罪。

