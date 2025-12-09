我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

立威廉得知罹癌先做遺囑規畫 攜妻女飛日本度假

不與美唱反調？歐盟提用俄遭凍結主權資產援烏 日潑冷水

孫雯胡驍案 庭審第14天 孫母作證：家中、銀行現金非來自女兒

記者胡聲橋／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
孫雯案辯方律師開始傳喚證人出庭，包括孫雯母親和中華公所前主席于金山。(本報檔案照)
孫雯案辯方律師開始傳喚證人出庭，包括孫雯母親和中華公所前主席于金山。(本報檔案照)

孫雯胡驍案庭審8日進入第14天。在檢方傳喚證人告一段落後，當天由辦方開始傳喚證人出庭。當天出庭的證人主要是孫雯的母親孫梅萍(Meiping Sun-Ying，音譯)。她作證說，家中保險箱中的27萬元現金和存在銀行保險盒中的13萬元現金，都來自她和丈夫的積蓄，以及外孫的紅包，並非來自女兒和女婿。

孫梅萍說，她一家人1990年從南京移民來美，當時孫雯還不到六歲。到紐約後，孫梅萍一開始在華人開的衣廠打工，後轉到一家服裝公司，直至2020年退休。

檢方指控孫雯在新冠疫情期間將州府個人防護用品(PPE)的合同交給自己從事服裝生意的表親華輝(Hui Hua，音譯；或Henry Hua)。孫梅萍不否認在紐約和華輝有交往，也不否認孫雯回中國時也見過華輝。

孫梅萍作證，孫雯和胡驍2013年結婚，婚後住在皇后區森林小丘(Forest Hill)。兩人相識時，胡驍在皇后區當地一家電器店工作。

2008年，孫梅萍在法拉盛的道明銀行(TD Bank)租了一個保險盒，用於存放現金。聯邦調查局(FBI)2024年發現這個保險盒內有成捆現金，總數整13萬元，旁邊還有孫梅萍寫的總數整13萬元的便條。孫梅萍解釋，華人都喜歡存現金，比較保險，這是她的私房錢，包括她在中國賣房子的錢、父母的遺產和打散工所賺。孫母說，孫雯知道自己這筆私房錢，因為她只有一個女兒，這筆錢的繼承人是孫雯。

檢方後來在孫雯與母親2017年在社群媒體的交談紀錄中發現孫母提到給孫雯3萬元，給胡驍10萬元做生意，於是懷疑孫母將13萬元借給孫雯和胡驍，而保險盒中的13萬元是孫雯和胡驍後來還給孫母的。檢方因為在這個保險盒中發現六捆封條上寫著10/6/2021的1萬元現金，於是在交叉盤問中多次向孫母發問，孫母堅決否認這些錢來自女兒。

FBI探員2024年搜查孫雯父母住處時，從保險箱中搜出27萬元成捆的和散放的現金，其中包括多捆封條上寫著10/6/2021年的1萬元現金。孫母解釋，這個保險箱內的錢不是她處理的，是孫父捆紮的，錢來自孫父開的乾洗店、她們照顧孫雯兒子七年的報酬，裡面還有親戚給外孫的所有紅包。

孫梅萍作證說，他和丈夫到美國後沒有買過房子，也從不買貴重物品，所以能存下這麼多錢。檢方在交叉盤問中提到2024年FBI到孫雯父母家搜查時，孫父手上戴著一塊勞力士表。孫母解釋說，孫父特別喜歡勞力士表，這塊勞力士表是他自己兩三年前買的，而且買的是二手表，花了1萬多元。

檢方還盤問孫梅萍賣掉國內房子的情況。孫母說約十年前，她在國內的房子賣了120萬元，後通過她在國內的哥哥和妹妹把錢匯到她在美國的銀行帳戶上。

當天到庭作證的包括曼哈頓華埠民主黨第65選區D區領袖于金山，他被法庭強制傳喚出庭。新冠疫情期間擔任中華公所主席的于金山作證說，疫情期間州長和市長辦公室都給華埠發放過新冠疫苗，孫雯當時在疫苗注射現場做過協調工作。

孫雯 保險 疫情

上一則

谷歌7億賠償金 紐約州可望明年5月發放

下一則

倉促上路 皇后區房屋法庭線上新制亂象叢生
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

房源需求暴增 皇后區租屋競爭更激烈

房源需求暴增 皇后區租屋競爭更激烈
高科技修圖 虛擬綁架詐騙案激增

高科技修圖 虛擬綁架詐騙案激增
AI助長「虛擬綁架」詐騙激增 假綁票照真偽難辨

AI助長「虛擬綁架」詐騙激增 假綁票照真偽難辨
孫雯胡驍案 檢方聚焦逃稅和洗錢

孫雯胡驍案 檢方聚焦逃稅和洗錢

熱門新聞

檢方稱胡驍多渠道多層次將錢從中國轉移到美國。(本報檔案照)

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

2025-12-03 12:08
氣象預測紐約本周末將出現五至七吋積雪，提醒居民外出留意路面濕滑並提前準備除雪用品。圖為紐約市過去的雪後街景。(本報檔案照)

紐約市本周末可能積雪7吋 清雪規定一次看懂

2025-12-04 15:27
紐約市賭場競標在12月1日(周一)迎來關鍵決定，州內五人組成的設址委員會建議為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照。圖為大都會公園建成模擬圖。(大都會團隊提供)

紐約賭場3提案均獲州委員會批准 比鄰法拉盛這家最受關注

2025-12-01 13:10
紐約州車輛管理局最近通過新版點數制度，將從2026年起執行；新規下，違規點數和停照標準都變得更嚴格。(本報檔案圖)

紐約駕照明年新規：扣分加重 24個月扣10點可吊銷

2025-12-02 07:26
長期以來，紐約州各地方政府可透過「長者房產稅減免」等計畫，對符合條件的65歲以上屋主提供房產稅減免。(記者范航瑜╱攝影)

霍楚簽署紐約州新法 長者房產稅減免上限提高至65%

2025-12-07 07:31
紐約市長當選人曼達尼主張凍結全市逾百萬戶租金穩定公寓的租金，引發房東大舉拋售物業。(記者范航瑜／攝影)

曼達尼凍租政策將上路 連穩租房東都用「跳水價」掛售

2025-12-05 19:14

超人氣

更多 >
好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了

好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了
高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了
別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理

別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理
憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高
中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？