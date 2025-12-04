「吃霸王餐」台灣網紅 欠房租遭房東驅逐

我的頻道

記者顏潔恩／紐約報導
34歲台灣網紅鍾佩雲屢吃霸王餐案，揭示了紐約餐廳正被所謂的「網紅」顧客要求免費餐點攪擾的現象。(取自Instagram)
34歲台灣網紅鍾佩雲(Pei Yun Chung，姓名皆音譯)因屢在紐約市高檔餐廳吃「霸王餐」而被捕，她目前在雷克島(Rikers Island)監獄羈押，因多月未繳房租，2日也已遭房東強制驅逐；此次的「霸王餐」案件也揭示了紐約餐廳正被所謂的「網紅」顧客要求免費餐點的現象，不過許多業者如今已逐漸看清其中套路，開始識別並防範此類詐欺行為。

鍾女自10月起在布碌崙(布魯克林)威廉斯堡多家熱門餐廳積累4000元的拒付餐費，引起高度關注；如今紐約市各地餐廳員工紛紛出面揭露，許多所謂的網紅以合作宣傳為名，換取免費餐點與服務的套路層出不窮，其中有人厚顏無恥地點選高價餐飲，有人則藉機為自身品牌漲粉炒作。

「現在有太多網紅只為圖利，說來店裡拍照『發文』以享用免費餐點，但這對我們來說不是免費的」，東村奶茶咖啡店No Nazar Cafe的老闆Rupsi Shrestha表示，即便是專業的美食評論員，用餐時都會匿名且自付費用，真正成熟的美食博主也是如此，可大部分問題出現在「微網紅」的身上，他們通常粉絲數量並不算多，卻常藉由餐飲換取曝光率，成為餐飲業者的一大負擔。

皇后區長島市Chef Papa的越南籍老闆John Truong指出，今年9月，網紅Fahmida Sultana向他提出合作，以免費餐點交換她在擁有4萬5000名粉絲的帳號上替餐廳宣傳；盡管Truong起初就感到懷疑，因為對方平時多發布美妝內容，但後來仍決定給她一次機會。

Sultana到店後，一口氣點了五份主菜、兩份開胃菜與四杯飲料，總值約200元，餐後她口頭表達感謝、稱用餐體驗非常棒，但之後便杳無音訊；直到Truong於11月發布影片公開點名，指稱Sultana免費用餐後只留下六元小費、其餘合作再無下文，讓他感到被欺騙，Sultana才回應稱，因「雙方溝通不良」才導致合作未完成。

據行銷公司MGH今年1月的調查，美國受訪者多達9800萬人表示曾因平台上有某家餐廳被提及過而前去消費，占TikTok受訪的消費者約58%；此統計比2022年增加近三分之一；同一項調查顯示，50%的人表示TikTok上看到的美食內容會影響他們的餐廳選擇，這讓小商家、剛起步的餐廳更覺得應抓住曝光的機會，希望能帶來人潮。

Gramercy餐廳Diner 24的餐飲業者Stratis Morfogen對「紐約郵報」表示，他也曾被假網紅詐騙，但已學會在提供免費餐點前如何篩選網紅，也鼓勵其他商家仿效，「當我能辨認出他們80%的粉絲、按讚與留言都是假的或買來的，我們就不會合作」。

鍾佩雲目前還羈押於監獄中，但她2日已被房東、前紐約州州長史匹哲(Eliot Spitzer)從威廉斯堡豪華公寓中驅逐；法院文件顯示，在2024年8月底租約期滿時，鍾女已積欠約8000元房租，她以每月3350元的租金繼續留在公寓中，至今累積超過5萬元租金未繳。依據市府規定，房東需保管租客物品30天，之後才可處理，因此鍾女的家具和衣物等仍留在屋內。

