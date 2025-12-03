檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

檢方稱胡驍多渠道多層次將錢從中國轉移到美國。(本報檔案照)

孫雯 胡驍案2日進入第十天庭審。檢方在當天的庭審中，主要講述胡驍如何將涉嫌在中國賺取的數百萬元悄悄轉移到美國。聯邦調查局的探員作證，他們2024年在搜查孫雯父母的住宅時，從保險 箱內共搜出26萬元現金。辯方律師質疑檢方跟蹤資金流向的方法，並認為檢方無法確定資金的來源和用途。

追蹤買2棟豪宅資金來源

2021年初，孫雯和胡驍先在長島曼哈塞(Manhasset)花370萬元購置了一棟豪宅，後又在夏威夷花190萬元購置了一套豪華海景公寓。紀錄顯示，這兩處房產都用現金購買。檢方在當天的庭審中，前後出示了兩大張圖表，展示出購房款如何從中國通過各種渠道進入美國，最後用於購房。檢方還圍繞幾個關鍵的轉帳人，圖示他們為胡驍轉帳的紀錄。

胡驍是一名商人，在紐約市先後開設了海產品公司Foodie Fishman LLC、醫療用品公司Medical Supplies USA LLC、酒莊Leivine Wine & Spirits LLC、投資公司Golden Capital LLC、諮詢公司Sun Strategies LLC和LCA Holdings LLC六家公司，他還是房地產投資公司429 West 37 Verture LLC的股東之一，占股大約15%。

胡驍的叔叔陳小實(Xiaoshi Chen)常駐廣州，是胡驍在中國的商業夥伴，註冊有廣州溢通工貿有限公司、China United International; New Heng Chang和Xiaoshi Chun(HK)四家公司。

檢方提供的證據顯示，從2016年胡驍的Foodie Fishman LLC成立以來，陳小實通過各種途徑，總共向這家海產品公司轉入2480多萬元。在開張的第一年2016年，也就是胡驍的活龍蝦打入鄭州市場的當年，陳小實轉入170萬元；2017年590萬元；2018年602萬元；2019年520萬元；2020年因為新冠疫情收入急劇下降，只有74萬元。

多渠道、多層次分散轉錢

檢方稱，胡驍把做海鮮生意賺的錢轉移到美國主要有幾種方法，第一種方法是直接匯款，由陳小實向胡驍和孫雯的個人帳戶，以及由胡驍控制的孫雯母親孫梅萍(Meiping Sun-Ying，音譯)的銀行帳戶匯款；第二種方法是由陳小實向胡驍在美國註冊的數個公司帳戶匯款。第三種方法最常用，由陳小實控制的四家公司轉帳給第三方，再通過第三方將資金轉給胡驍控制的個人和公司帳戶，這樣做可以更好地隱藏資金來源。

檢方提到的第三方是位於法拉盛的一家物流公司XY NYC Expressss，老闆是洪桑迪(Sandy Hong)。洪桑迪通過這家物流公司，也通過Purple 7、Rising Sun Global、W&J Evergreen等公司為胡驍轉錢。檢方的紀錄顯示，從2018年7月5日到2020年5月28日，洪桑迪共為胡驍轉帳近160萬元。檢方強調，洪桑迪在為胡驍轉帳時使用的美元人民幣匯率都低於市場匯率。

孫雯的表親華亨利(Henry Hua)開設的Canstar服裝公司在疫情期間改做個人防護用品(PPE)，該公司後來將三筆50萬元，一共150萬元資金打入了胡驍岳母孫梅萍在簽名銀行(Signature Bank)的帳戶，胡驍2022年將這筆錢轉入自己的帳戶。

孫雯父母家搜出現金 FBI 已歸還

辯方在交叉盤問中首先詢問證人，所有在作證中提到的資金是否與中國政府相關，證人的回答是否定的。檢方通過尋找同一金額款項的銀行間轉帳來確定資金的轉移情況，辯方在交叉盤問中質疑這種方法是否100%確定，證人說無法100%確定。辯方還認為，就算胡驍將大量錢財從中國轉移到美國，但檢方無法證明錢的來源，也無法說明錢的用途。

檢方強調，因為與中國沒有合作進行刑事調查的相關協議，FBI探員無法進入中國開展調查，也無法從中國的銀行獲得第一手數據，他們所有的證據都是從美國獲得的。

FBI探員戴維斯(Connor Davis)做證說，他們2024年7月搜查孫雯父母家時，從保險箱內搜出了26萬元現金，包括1萬元一捆的現金，也包括不少散放的現金。辯方認為，這些現金後來還給了孫雯的父母。如果這些錢被認定是犯罪所得，通常是不予歸還的。辯方還認為，孫雯父母當時為搜查人員打開了保險箱，這說明孫雯父母當時是與執法人員充分合作的。