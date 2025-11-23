布碌崙竊賊專門從屋頂破洞入室 共偷盜5家商鋪

我的頻道

記者胡聲橋╱紐約即時報導
布碌崙驚現一名從屋頂進入室內的竊賊，從9月到現在已盜竊五家商鋪。(警方提供)
布碌崙驚現一名從屋頂進入室內的竊賊，從9月到現在已盜竊五家商鋪。(警方提供)

布碌崙(布魯克林)驚現一名專門從屋頂進入商業場所行竊的竊賊。從今年9月到現在，已盜竊至少五家商鋪，涉案金額近5萬元。警方於22日發出文告予以通緝，希望知情者及時向警方通報消息，早日將這名嫌疑人捉拿歸案。

根據警方報告，第一起案件發生在富爾頓街(Fulton Street)1743號的一家緊急護理中心。9月16日(周二)晚大約8時，一名身分不明者強行從屋頂進入這家護理中心，盜走約15元。該嫌疑人隨後逃離現場，去向不明。

第二起案件9月26日(周五)發生在位於教堂大道(Church Avenue)302號的一家超市內。大約早上7時左右 ，一名身分不明者強行從天花板進入這家商店，盜走約7500元。嫌疑人作案後迅速朝不明方向逃去。

第三起案件發生在10月11日(周六)晚上11時52分左右，一名身份不明者試圖強行從屋頂進入位於弗拉布許大道(Flatbush Avenue)1188號的一家超市，但未能成功。這名竊賊造成約500元的損失。竊賊作案後馬上逃離現場，方向不明。

三天以後，這名飛天竊賊再次出手，10月14日(周二)凌晨0時04分左右，這名竊賊強行從屋頂進入位於富爾頓街(Fulton Street)1306號的一家典當鋪，共偷走價值2萬元的金銀珠寶。這是第四宗案件。

第五宗案件發生在11月15日(周六)凌晨4時28分，一名身分不明者強行破頂進入位於富爾頓街(Fulton Street)1186號的一家UPS店，盜走2萬590元現金。這名竊賊得手後迅速逃離現場，去向不明。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

布碌崙 布魯克林

