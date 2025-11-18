布碌崙華男詐騙長者 遭通緝

嫌犯陳新偉涉嫌在伊利諾州和新澤西州詐騙老嫗錢財。(伊利諾州林肯郡警察局提供)

新澤西州 伯克利高地(Berkeley Heights)警察局近日宣布，已對紐約市布碌崙 (布魯克林)居民陳新偉(Xinwei Chen，音譯)簽發逮捕令通緝。該嫌犯涉嫌策劃一宗針對年長者的詐騙 案，造成受害者損失4萬元。本報曾報導布碌崙同一名嫌犯今年2月在伊利諾州因誘騙一名老婦購買價值75萬元的金條而遭逮捕控罪的案件，據信兩名嫌犯是同一人。

伯克利高地警察局今年2月12日接到通報，83歲的當地老嫗接獲自稱其開戶銀行代表打來的電話，來電者偽稱受害者銀行帳戶面臨風險，使老嫗相信自己的財務安全受到威脅，於是將帳戶資金清空，並將4萬元現金交給了她認為是聯邦法警的人。

伯克利高地警察局在執行了多項逮捕令，並使用先進科技手段徹查後，認定陳新偉為嫌疑人。警方以盜竊罪、共謀盜竊罪及兩項持有偽造文件罪等罪名對其通緝。

無獨有偶，本報6月23日曾報導，布碌崙34歲的華男陳新偉(Xinwei Chen，音譯)和55歲華男黃湯超(Tangchao Huang，音譯)在伊利諾州萊克縣(Lake County)詐騙一名老嫗，他們自稱是政府雇員，威脅老嫗，若不付錢，家人就會被逮捕，這名老嫗於是於2月24日到當地的一家黃金公司購買價值75萬元的金條，準備第二天當面交給所謂的「政府雇員」。

黃金公司在給這位老嫗兌換黃金時起疑心並報警，警方很快認定這是一場騙局，並派便衣警察設下埋伏。2月25日，警方聯手行動，在預定交接金條處逮捕了陳新偉和黃湯超。

陳新偉和黃湯超分別被指控企圖盜竊50餘萬元財物，犯下二級重罪。兩名嫌犯過堂時，法官根據一份公共安全評估報告，認定兩嫌曾於2023年進入聯邦遞解外國人法律程序。不過由於萊克郡檢察官辦公室未對陳新偉等兩人提出羈押受審申請，法官只能釋放兩人。

新澤西州伯克利高地警察局呼籲任何掌握陳新偉行蹤線索者，立即致電該警察局，電話：(908)464-1111。