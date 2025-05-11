曼哈頓華埠政府樓傳槍響 35歲男子中彈身亡

位於華埠的政府樓9日晚間傳出槍響，一名35歲男子中彈身亡，圖為案發建築。(記者劉梓祁／攝影)

根據紐約市 警報案，一名男子9日晚間在曼哈頓華埠 旁的政府樓內遭槍擊 身亡，案發地點距離市警總部和華埠中心僅一街之隔。

案發於當晚8時50分前，地點為珍珠街(Pearl St.)388號的史密斯社區(Alfred E. Smith Houses)，由市房屋管理局(NYCHA)所管理。接獲一起攻擊案件報案後，市警華埠五分局與公共房屋第四分局(PSA 4)警員趕抵現場，發現一名35歲男子胸部中彈倒地，急救人員隨即將傷者送往貝表維醫院(Bellevue Hospital)，但他最終傷重不治。

市警表示，死者身分尚未公開，需先通知其家屬。同時，槍擊動機目前仍在調查中，知情人表示，沒有華人涉及此案件。截至10日下午，警方尚未逮捕任何嫌犯，並持續追緝一名嫌疑人。據警方描述，嫌犯為一名膚色較深、有長髮辮的男子，案發時身穿紅白格紋外套。

最新的犯罪統計報告(CompStat)顯示，截至5月4日，五分局本年度僅通報一宗謀殺案，且未發生任何槍擊案件。

針對此案有線索民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。