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布碌崙貝瑞吉飲料店 連續遭遇假鈔詐騙

記者馬璿╱紐約報導
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該身穿連帽衫的男子在結帳時涉嫌以索要衛生紙的方式分散店員注意力，企圖使用偽造的百元鈔票消費，被店員識破後便悻悻然地離開。此為該男子3月再次來到店內的監視器畫面。(店主陳女士提供)
該身穿連帽衫的男子在結帳時涉嫌以索要衛生紙的方式分散店員注意力，企圖使用偽造的百元鈔票消費，被店員識破後便悻悻然地離開。此為該男子3月再次來到店內的監視器畫面。(店主陳女士提供)

近日布碌崙(布魯克林)貝瑞吉(Bay Ridge)一飲料店連續遭遇假鈔詐騙，一名男子在點餐後利用轉移員工注意力的手法，多次使用面額100元的偽鈔支付。店主在首次受騙後，立即購入驗鈔機防範，並呼籲其他商家提高警覺。

在3大道交76街經營飲料店「Chictea茶沏」的老闆陳女士表示，該店共遇過三次假鈔詐騙。第一次因缺乏經驗難以立即判斷偽鈔來源，但第二、三次均由同一名男子所為。

她回憶，去年12月19日，店員曾對該顧客支付的百元鈔起疑，但因鈔票上已有驗鈔筆痕跡，加上當時客流量大故未能仔細核對，直至下班後比對現金才發現是假鈔。事件發生後，陳女士隨即購買驗鈔機以加強防範。

今年2月4日，一名身穿連帽衫的深膚色男子上門消費，結帳時以索要衛生紙的方式分散店員注意力，企圖再次使用假鈔行騙。然而店家透過驗鈔機當場識破，雖未正面指控，但隨後以「無法收取百元鈔」為由，拒絕對方付款並勸退該男子。

本月3日，該男子再次光顧並再次試圖使用百元鈔支付。因店員已認出他，當下便直接要求對方不得再來消費，並揭露其過往的行徑。男子雖當場否認，但最後卻以「回家拿錢」為由匆匆離去，未再返回。

陳女士坦言，她對報警的經驗不佳，過去曾報案，但警方卻費三至四小時後才到場。由於此次事件中無人受傷，她擔心警方不會重視，因此選擇當場勸阻而未報案，但未來若再次發生將考慮報案處理。

後來她將經歷發佈至社群平台「小紅書」，隨即有86街的店主回應，表示也曾遇到該名男子使用相同手法行騙，顯示並非個案。她提醒商家，隨著假鈔製作技術不斷提升，傳統驗鈔筆可能已無法有效辨識偽鈔，因此建議店家配備驗鈔機，並透過監視器與員工訓練加強防範，以減少財物損失。

該男子2月來到店內涉欲使用百鈔付款，店家透過驗鈔機當場識破但未正面指控，隨後以「...
該男子2月來到店內涉欲使用百鈔付款，店家透過驗鈔機當場識破但未正面指控，隨後以「無法收取百元鈔」為由，拒絕對方付款並勸退對方。(店主陳女士提供)

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