紐約布碌崙男子冒充ICE官員性侵未遂 假釋期再犯恐面臨重刑

本月11日(周二)上午，一名男子於布碌崙(布魯克林)高地涉嫌假冒聯邦移民暨海關執法局(ICE)官員，接近且意圖性侵受害女子，犯案不成後反毆打受害者。(市警局提供)

本月11日(周二)上午，一名男子於布碌崙 (布魯克林)高地涉嫌假冒聯邦移民暨海關執法局(ICE )官員，意圖性侵受害女子不成後反毆打受害者並搶劫。涉案男子於13日(周四)被捕時仍在假釋期間，加上多筆前科，可能因此取消假釋並以累犯標準起訴。

該案件發生在上午10時50分許，該受害的51歲女子正在蒙塔古街(Montague Street)交亨利街(Henry Street)附近的建築物等計程車，43歲的涉案男子霍維爾(Leon Howell)接近她並假冒為ICE官員稱需核對女子身分後，便強行將她帶入地下室樓梯間毆打對方並意圖性侵。見無法得逞，該男子即奪走受害女子的項鍊、手機與包包，便步行沿著蒙塔古街逃離。受害女子臉部遭到撕裂傷，身上有多處擦傷與瘀傷，在送醫救治後情況已穩定。警方隨後以受害女子被搶劫的手機「尋找我的iPhone」功能定位，成功逮捕霍維爾，調查人員則認為案件與族裔犯罪有關。

警方表示，霍維爾於上個月獲假釋，此前因2017年在布碌崙一間公共廁所隨機勒頸襲擊陌生人入獄，獲判7年。霍維爾從2019年7月開始服刑，並在去年年初獲釋，州矯正機構紀錄指出他的假釋期持續至2029年。據紐約郵報報導，霍維爾過去至少有20次逮捕記錄，包含2018年在雷克島監獄服刑時襲擊他人。

假冒ICE官員犯案的事件層出不窮，由於ICE執法人員為逮捕或監視特定人士，可能以便衣身分出現。但多間律師事務所皆指出，官員都應攜帶徽章或是官方證件，非便衣出現的官員則會身穿帶有ICE標誌的制服或是外套。

根據紐約州 宣導資料，民眾若遇見有人聲稱自己為ICE官員，有權要求對方提供官方證件，若該當事人意圖進入住宅時，可詢問對方是否有法院簽核逮捕令或搜查令。在未經律師陪同前可選擇不提供個人資訊，切勿貿然簽署任何文件。此外，ICE官員執法過程應遵守既定程序與標準，若懷疑對方假冒執法人員，應該記下該人特徵及發生時間地點，並立即尋求法律援助或是當地執法機構。