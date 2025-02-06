皇后區高速公路旁驚現遭綑男屍 疑遭謀殺

市警局宣布，皇后區高速公路旁尋獲一具已腐爛多時的男性屍體，呼籲任何知情者提供線索。(取自Google街景)

皇后區 清景高速公路(Clearview Expressway)日前發生一起可疑死亡案件，一名男子的遺體在路旁樹林內被發現，遺體嚴重腐爛，手腳遭綑綁，警方正以兇殺案方向調查。

根據警方報告，2日早上8時56分，一名駕駛人在行經Clearview高速公路北向、接近2號出口的路段時，因車輛故障靠邊停車，無意間在路旁雜草叢生的樹林內發現遺體，隨即報警。警方趕抵後發現，死者可能為20多歲至30多歲男性，遺體腐爛程度嚴重，雙手雙腳被綁在一起，疑似遭槍擊 。

市警局(NYPD)隨後封鎖現場，並搭建藍色帳篷保護屍體與相關證物。多名身穿防護衣的調查人員進入帳篷收集線索，帳篷外則停放犯罪現場調查車輛，至少有數名警員在場勘查。

案件發生地點位於新鮮草原康寧漢公園(Cunningham Park)附近，周邊住宅區相對安靜，居民對此感到驚訝，警方已封鎖高速公路部分路段，並呼籲民眾提供線索。屍體則由法醫辦公室(Office of Chief Medical Examiner)進行檢測 ，以確定死因與死亡時間。

任何知情者可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，訪問止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發送訊息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577。此外，也可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索。所有線索均會保密處理。