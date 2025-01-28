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布碌崙8大道輕微智能遲緩華女失蹤 家屬急尋

記者馬璿╱紐約即時報導
本月25日(周六)晚間10時，一名布碌崙(布魯克林)35歲華女鄭鳴玲於8大道交65街處走失。根據鄭女堂妹Sunny表示，堂姐女有輕微智能障礙，身高5呎3，體重約190磅，並留著寸頭，能聽懂福州話與普通話。(家屬提供)
本月25日(周六)晚間10時，一名布碌崙(布魯克林)35歲華女鄭鳴玲於8大道交65街處走失。根據鄭女堂妹Sunny表示，堂姐女有輕微智能障礙，身高5呎3，體重約190磅，並留著寸頭，能聽懂福州話與普通話。(家屬提供)

本月25日(周六)晚間10時，一名布碌崙(布魯克林)35歲華女鄭鳴玲於8大道交65街處走失，雖家屬已報警並在周末尋遍周圍社區，卻仍未尋獲該女子的蹤影。

家屬表示，經過兩天的搜尋都沒有進展，非常擔心鄭女因不諳世事被拐騙或是遭遇危險，杳無音訊也讓家人的希望愈發渺茫，提供父親電話(917)922-2086和(646)678-6323兩聯絡方式，望布碌崙居民能協助留意。

根據鄭女堂妹Sunny表示，堂姐有輕微智能障礙，身高5呎3，體重約190磅，並留著寸頭，能聽懂福州話與普通話。鄭女走失時身穿黑色羽絨服、深藍色Puma運動褲，周六晚間離家時身上並未攜帶手機與任何身分證件，讓家人非常擔心。父親則表示，鄭女為福州人，居住在8大道交61街處，家屬已在日落公園處連日搜索未果。

由於鄭女已走失超過24小時，家屬也已報警尋求協助，警方則尚未提供家屬相關報告，僅告知目前已調閱周邊監視器，但仍未獲得後續消息。

鄭女經常出沒地點位於4大道、7大道與8大道交53街處，住在8大道的居民也表示平時常在8大道交56街處、7大道的佛堂及60街周圍看見鄭女，但家人表示經過兩天的搜尋都沒有在這一帶看見她的蹤跡。堂妹表示，鄭女有合法綠卡身分，且警方並沒有逮捕紀錄，推測並沒有因被誤認為非法身分而被拘捕可能。

由於鄭女已走失超過24小時，家屬也已報警尋求協助，警方則尚未提供家屬相關報告，僅...
由於鄭女已走失超過24小時，家屬也已報警尋求協助，警方則尚未提供家屬相關報告，僅告知目前已調閱周邊監視器，但仍未獲得後續消息。(家屬提供)

8大道 布碌崙 華女

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布碌崙日落公園華翁失蹤 警方和家人急尋
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