布碌崙日落公園華翁失蹤 警方和家人急尋

日落公園華翁失蹤，警方和家人急尋。(警方提供)

布碌崙 (布魯克林 )日落公園 74歲華翁陳燦孚(Can Fu Chen)27日下午在回家途中走失，家人已報警。警方和家人經過一個晚上的搜尋，仍無結果。警方公布了這名失蹤老翁的照片，希望知情者馬上致電警方(800)577-8477，或撥打家人電話(646)288-5601，幫助失蹤老人回家。

74歲華翁陳燦孚報住波羅園(Borough Park)，在漢密爾頓堡大道 (Fort Hamilton Pkwy)交39街附近。據兒媳譚女士介紹，陳燦孚27日下午1點多離開她位於12大道的家，回自己的家。原本步行不到20分鐘的路，陳燦孚一個小時都沒有到家，家人多次給他打手機，也不接聽，在老人回家的路上也找不到老人，家人只好於下午4時多報了警。下午6時多，陳燦孚突然給譚女士打了電話，斷斷續續說自己在35街，但不知道在哪個大道，譚女士讓他問問別人到底在哪個大道，陳燦孚沒有掛斷電話，但也再無回音，直至電話中斷。家人連夜到老人平時常去的地方和住宅周圍搜尋，直至28日凌晨1時，仍沒有老人的蹤影。

譚女士說，陳燦孚2023年出現腦子不靈活的現象，2024年被發現記性明顯不好，反應也慢許多，經醫生檢查，確診患有輕微的老年癡呆症。老人平時經常一個人在譚女士家和自己家之間步行，因為路不遠，而且自己堅持要走，家人也沒阻攔，沒想到走失了。