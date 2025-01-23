哄騙老婦買90萬金條 布碌崙華男認3罪

馬里蘭州「金條」騙局盛行，當局打擊。(本報檔案照)

布碌崙 (布魯克林)19歲華男 翁鎮勇(Zhenyong Weng，音譯)近日在馬里蘭(Maryland)地區法院認罪，承認哄騙蒙哥馬利郡(Montgomery County)一名82歲的老婦前後用90萬元購買金條，托他保管，翁鎮勇還承認試圖再從這名老婦處騙取250萬元。翁鎮勇對三項盜竊罪指控都表示認罪，將面臨40年刑期，和5萬5000元罰款。

這起騙局始於2024年4月初。當時，蒙哥馬利郡銀泉鎮(Silver Spring)一名82歲老婦的電腦屏幕上突然彈出一個警示窗口，說她的個人資產正面臨威脅，想要了解詳情，可以打窗口中的電話。老婦抱著試試看的心理打通電話後，一名自稱傑夫(Jeff)的人冒充政府官員，連威脅帶哄騙，讓她相信俄羅斯 政府正在偷她銀行帳戶裡的錢。通過一系列謊言，傑夫逐漸說服受害者，必須將資產轉移到一個安全的地方，最好的辦法就是購買金條，托他拿到政府管理的一個安全機構，這樣就能防止俄羅斯政府偷他的錢，美國政府還會重新發給她一個社會安全號。

法庭文件顯示，這名老婦一共把自己銀行帳戶中的90萬元換成金條，分幾次把這些金條交給了傑夫。不過，經過幾次交往，老婦逐漸對傑夫產生了懷疑，她越想越不對，覺得自己受騙了，於是走進了蒙哥馬利郡警察局，將事情和盤托出。

警方很快鎖定了目標。2024年7月15日，傑夫開車到銀泉鎮，原本想從受害老婦手裡再拿走價值7萬5017元，重量為一公斤的金條，但沒想到前來送貨的卻是便衣警察。這名自稱傑夫的人就是布碌崙華男翁鎮勇，他當場被警方逮捕。翁鎮勇一開始說自己只是一個來收貨的人，每收一次貨可以賺500到1000元，但最終承認犯有三項盜竊罪。