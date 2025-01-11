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襲擊遊民案撤銷 華埠房東喊「正義結果」

記者劉梓祁／紐約報導
涉嫌攻擊遊民被捕的華埠房東Brian Chin，9日庭審時法官裁定撤銷案件。(本報檔案照)
涉嫌攻擊遊民被捕的華埠房東Brian Chin，9日庭審時法官裁定撤銷案件。(本報檔案照)

長期參與曼哈頓華埠警民事務的華裔房東Brian Chin，五個月前因涉嫌襲擊遊民被捕，引發社區有關治安環境和自衛權利的討論；保釋近半年後，他的案件近日在曼哈頓法庭被撤銷，他將此稱為「正義的結果」，並感謝社區「始終相信自己」。

根據市警紀錄，華埠五分局在去年8月24日晚間8時30分前後，接報稱企李士提街(Chrystie St.)、由Brian Chin所有的公寓前發生鬥毆。警員到場後發現，Brian Chin與一名男性遊民發生肢體衝突，過程中遊民曾使用木棒向其揮舞，隨後他將對方打倒在地。

作為長期呼籲提升社區治安、時常出席警民會議的社區代表，Brian Chin表示，案發時僅是想查看對方是否需要幫助，並試圖將其從路旁叫醒，但突然遭到攻擊。他說，當時自己正在歸家途中，不料遭遊民使用「布滿釘子」的木棒，朝自己攻擊。

Brian Chin還形容，查看該遊民時，刻意保持距離，因公園曾有人在服用類大麻活性物質(K2)後作出暴力的舉動。他也曾離開現場，但又因擔心遊民會造成滋擾而返回，卻發現其手持木棍衝來。

隨後Brian Chin被捕，被地區檢察官以重罪襲擊起訴，但法官在本月9日裁定撤銷本案。Brian Chin表示，這是令人「興奮和欣喜」的結局，也是「最正義的結果」，他還用「荒唐」形容自己遭到起訴的經歷，並強調自己的行為僅是出於自衛。

他還說，自己與遊民發生衝突的地點，位於華埠羅斯福公園(SDR Park)旁，其治安狀況始終不盡人意。上任不久的五分局局長尼爾森(Craig Nilsen)早前表示，自己已知許多社區長期存在的治安問題，如羅斯福公園一帶的毒品、遊民和贓物販賣等，會在和社區溝通過程中制定工作計畫。

在2022年2月13日凌晨4時20分前後，華埠居民李尤娜(Christina Yuna Lee)在進入Brian Chin所有的公寓期間，遭非洲裔遊民尾隨，並造成其身中至少40處刺傷，當場被宣布死亡。

遊民 華埠 曼哈頓

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