新年第一天 曼哈頓連爆兩起地鐵捅傷人事件
2025年1月1日紐約市接連發生兩起捅人案件，紐約市警(NYPD)表示，作案細節及動機仍在調查，兩名受害者均無生命危險。
根據市警局，第一起事件發生於當日上午9時26分許，在哥倫比亞大學附近的110街地鐵1、2、3號線站台，兩名男子在月台上發生爭執，導致其中一名30歲男子頭部、左手臂和臀部中刀。
受害者被送往附近的西奈山醫院，目前沒有生命危險。警方稱，嫌疑人在作案後逃離車站，最後被看到時身穿紅色毛衣及黑色夾克。
第二起案件發生在上午9時45分，在格林威治村(Greenwich Village)第七大道附近的第14街車站，一名31歲男子在搭乘向北行駛的2號線時遭人捅傷背部，作案動機、細節仍在調查中。
案發後，受害人被送往表維醫院(Bellevue Hospital)，警方稱，他同樣沒有生命危險。該列車在案發後停駛，車上有數名警員在調查犯罪現場，警方也在月台上設置了警戒線。
警方表示，他們正在調查這兩起捅人案是否有任何關聯；到目前為止，兩起案件的嫌疑人均未落網。
近期，駭人聽聞的地鐵惡意傷人案件頻發；在十天內發生了女性遊民在康尼島站被人惡意縱火燒死案件以及跨年夜男子被推入18街地鐵鐵軌事件。
上一則
DNA檢測 皇后區30年前女屍懸案破獲
下一則
FB留言