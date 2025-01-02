新年第一天 曼哈頓連爆兩起地鐵捅傷人事件

新年伊始，紐約地鐵案件頻傳，2025年1月1日接連發生兩起捅人案件。(記者曹馨元╱攝影)

2025年1月1日紐約市 接連發生兩起捅人案件，紐約市警(NYPD)表示，作案細節及動機仍在調查，兩名受害者均無生命危險。

根據市警局，第一起事件發生於當日上午9時26分許，在哥倫比亞大學附近的110街地鐵 1、2、3號線站台，兩名男子在月台上發生爭執，導致其中一名30歲男子頭部、左手臂和臀部中刀。

受害者被送往附近的西奈山醫院，目前沒有生命危險。警方稱，嫌疑人在作案後逃離車站，最後被看到時身穿紅色毛衣及黑色夾克。

第二起案件發生在上午9時45分，在格林威治村(Greenwich Village)第七大道附近的第14街車站，一名31歲男子在搭乘向北行駛的2號線時遭人捅傷背部，作案動機、細節仍在調查中。

案發後，受害人被送往表維醫院(Bellevue Hospital)，警方稱，他同樣沒有生命危險。該列車在案發後停駛，車上有數名警員在調查犯罪現場，警方也在月台上設置了警戒線。

警方表示，他們正在調查這兩起捅人案是否有任何關聯；到目前為止，兩起案件的嫌疑人均未落網。

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