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法拉盛33歲華男跳樓 頭部撞地身亡 家中發現毒品

記者尤昱程╱紐約報導
法拉盛30日早晨傳出華裔男子跳樓事件，警方封鎖現場調查。(目擊者提供)
法拉盛30日早晨傳出華裔男子跳樓事件，警方封鎖現場調查。(目擊者提供)

皇后區法拉盛於30日清晨發生一起跳樓事件，一名華裔男子從自家陽台跳樓身亡，現場驚動大批居民與路過行人。警方迅速出動多輛警車封鎖街道進行調查，目前自殺原因還不明確，需等待調查結果出爐。

根據市警109分局報告，此案件發生於早晨8時15分左右，地點位於楓葉大道(Maple Ave)與大學點大道(College Point Blvd)路口的一處民宅，警方接獲報案後趕往現場，並發現了一具遺體，經急救人員檢驗後，確認該名人士當場死亡。

警方表示，死者為33歲林姓華裔男性李斌(Bin Li，音譯)，清晨從自家陽台跳樓自殺，落地時頭部遭受劇烈撞擊不治身亡。警方經過調查發現，死者家中桌上放有毒品，之前也在11月底出現過自殺或者傷害他人的傾向，曾被送去醫院進行心理評估，也因為家中藏有毒品被逮捕過。經過查閱監控發現，李斌死亡時沒有人進出他的房屋，因此確定為跳樓自殺。

由於事發時正值早晨交通尖峰時段，市警派出10餘輛警車到現場，並調派警力封鎖案發地區，對現場進行詳細調查。一名目擊者表示，當時他正前往上班途中，突然聽見一聲巨響，隨後發現是一名男子從六樓陽台墜下。

毒品 華裔 大學點

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