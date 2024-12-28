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紐約地鐵Q線 青少年遭持刀搶劫

記者馬璿╱紐約即時報導
一名持刀搶劫嫌犯21日在布碌崙(布魯克林)羊頭灣地鐵站，涉嫌搶劫一名17歲青少年。(市警局提供)
一名持刀搶劫嫌犯21日在布碌崙(布魯克林)羊頭灣地鐵站，涉嫌搶劫一名17歲青少年。(市警局提供)

一名17歲青少年21日(周六)在布碌崙(布魯克林)羊頭灣(Sheepshead Bay)地鐵站遭持刀搶劫，嫌犯在逃。

當日下午1時20分左右，該受害青少年欲乘坐Q線地鐵北上，卻在列車進站時遭一名男子攔下，並亮刀要求青少年交出手機。青少年將手機交給對方後，嫌犯卻尾隨少年並再次持刀威脅，並搶走他的毛衣和背包後逃離車站。

警方則表示搶劫過程中無人受傷，並指出嫌犯為有辮子的男性，最後一次看到時該男子身穿黑色夾克、深色連帽上衣及黑白相間的頭巾。

同天下午3時30分，羊頭灣U大道地鐵站Q線處，兩名18歲與21歲男子遭持槍嫌犯槍擊。

針對地鐵犯罪問題，大都會運輸署(MTA)外部關係主管麥卡錫(John McCarthy)曾回應官方採用「警察、監視器和關愛」三管齊下方式以降低地鐵犯罪，MTA與州政府和警方合作，除增加地鐵內的制服警員，並計畫在每輛車廂內都安裝監視器，也透過聘請臨床醫師，拓展地鐵合作響應團隊(SCOUT)計畫，將地鐵中的精神疾病患者送至醫療機構接受治療。

州長霍楚(Kathy Hochul)表示，將在地鐵中除原本的750位士兵外，額外部署250名國民警察隊士兵，每輛地鐵車廂安裝監視器的工程預計將花費550萬元。

非營利組織Vital City研究主管里平(Paul Reeping)表示，人們漸漸注意到地鐵犯罪的增加並非「只是感覺」：他表示，疫情後地鐵犯罪的增加尚未回到過往水準，但民眾因地鐵的密閉性而更容易感到不安。

根據市警察局數據，今年截至12月中地鐵犯罪較去年同期減少135起，共接獲2095起案件，大部分為重大竊盜。

地鐵站 MTA 大都會

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