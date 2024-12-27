紐約44歲休班警員 法拉盛車內飲彈自盡

44歲的休班警員羅德里奎茲日前傳出於車內飲彈自盡。圖為案發地點。(取自Google街景)

一名紐約市 警於23日晚間，被發現陳屍於停靠在法拉盛 住宅區的一輛車內，疑似用槍枝向頭部開槍結束生命。據悉，這名警員於110分局服務，為一名西語裔警佐，警方當前還在調查其輕生的可能原因。

據警方消息，該名男子為44歲的羅德里奎茲(Ivan Rodriguez)；多名警員當晚接獲通報後，在傍晚7時20分左右，抵達凱辛納公園(Kissena Park)附近的163街與Oak大道交口，發現他已陳屍於車內。

警方指出，現場跡象排除他殺可能，初步判斷其死因是自殺。不過，完整的調查仍在進行中，並已通知家屬。

在這起案件發生的幾個月前，另一名休班警員普維斯(Gregory Purvis)於8月在曼哈頓一間公寓內開槍自盡。時任紐約市警行動副局長(Deputy Commissioner of Operations)的德崔(Kaz Daughtry)當時針對普維斯的死訊表示，「我們因這份工作的創傷再次失去了一位兄弟。對於穿上這身制服的男女們，請記住，永遠有願意傾聽你們壓力與困難的日子的人在身邊。」

此外，今年10月，一名退休 的警探奧尼爾(Sean O'Neill)也在家中先開槍射殺妻子後自盡。根據警方說法，當局接獲報案指稱奇滕登大道(Chittenden Avenue)的一處住宅內，有一名失去意識的人。警方抵達現場後，發現一名女子身中多槍倒地，男子則顯然因頭部中槍身亡。這對夫婦分別為54歲的奧尼爾和47歲的阿琳·奧尼爾(Arlene O'Neill)，案發時三個兒子都在家中。