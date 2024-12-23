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紐約地鐵「燒死睡覺乘客」驚悚畫面曝光 男嫌辯：喝醉不記得

紐約地鐵「燒死睡覺乘客」驚悚畫面曝光 男嫌辯：喝醉不記得

編譯盧思綸／即時報導
這名來自瓜地馬拉、疑似非法移民的男子，22日在紐約地鐵隨機縱火燒人，作案後還冷眼旁觀受害者痛苦被燒死。圖為監視器攝得的畫面。(路透)
這名來自瓜地馬拉、疑似非法移民的男子，22日在紐約地鐵隨機縱火燒人，作案後還冷眼旁觀受害者痛苦被燒死。圖為監視器攝得的畫面。(路透)

紐約地鐵日前驚傳隨機縱火燒死人，33歲瓜地馬拉非法移民扎佩塔─卡利爾（Sebastian Zapeta-Calil）涉嫌點燃熟睡女乘客衣物，還一度搧風加劇火勢，接著冷眼看火焰將女子吞噬殆盡，驚悚畫面已在社群網站曝光。儘管作案全程被車廂外監視器拍個正著，他落網後竟還稱「喝茫不記得」。紐約郵報也揭露，兇嫌曾在川普第一任內被驅逐出境，此後卻不斷非法偷渡美國。

這起燒人案發生在康尼島的斯提威爾大道站，22日上午7時30分左右，根據車廂監視器，在幾乎空無一人的靜止列車上，扎佩塔－卡利爾若無其事走近一名女性受害者，用打火機點燃她的衣服，火勢在幾秒鐘內蔓延，迅速將她整個人吞沒殆盡。

令人髮指的是，扎佩塔─卡利爾在火焰竄升到車廂頂部時，竟試圖用T恤之類衣物搧風，加劇火勢。

事發期間，扎佩塔─卡利爾還一度坐在車廂外的月台上，冷眼旁觀全程，最後在大約8小時後落網。

紐約郵報稱，根據監視器畫面，受害女子疑似需要助行器，說明可能是行動不便人士。

消息人士向紐約郵報透露，扎佩塔─卡利爾犯案後不久出現在另一列地鐵，當時口袋揣著一個打火機，儘管尚未確定動機。

報導指出，扎佩塔─卡利爾後來告訴調查人員，他當時喝醉了，不記得曾經放火燒人。

每日郵報引述紐約郵報稱，扎佩塔─卡利爾曾於2018年6月在亞利桑那州邊境被驅逐出境，之後一直非法入境美國。

地鐵 非法移民 邊境

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