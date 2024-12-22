法拉盛老人公寓 居民數千元糧食券被盜刷

根據市社會服務局(Department of Social Services)數據顯示，本月1日至19日期間，全市收到5543起糧食券福利盜刷的補償申請，比去年同期增加30.8%。(本報資料照片)

位於皇后區法拉盛 的B'nai B'rith老人公寓日前發生數千元糧食券 援助計畫(SNAP)遭盜刷事件，受害家庭達26戶。事件發生在節日前夕，受害者大多是依靠固定收入生活的長者，生活受到嚴重影響。

根據「紐約郵報」(New York Post)報導，大都會 猶太貧困委員會(Metropolitan Council on Jewish Poverty)執行總監格林菲爾德(David Greenfield)透露，這些盜刷行為可能是由安裝在超市或熟食店刷卡機上的竊取裝置所致，受害者帳戶被盜取「數千元」。他指出，對月收入僅約900元的長者來說，丟失的100或200元可能意味著他們無法負擔日常三餐。

市社會服務局(Department of Social Services)數據顯示，本月1日至19日期間，全市收到5543起糧食券福利盜刷的補償申請，比去年同期增加30.8%。市議員黃敏儀表示，自8月11日以來，她的辦公室已接到1990起相關投訴，並呼籲市府採取行動提升EBT卡的安全性。

為應對此類犯罪的增加，市警109分局近日採取多項措施，包括派出犯罪預防官和輔警隊伍，檢查社區內超市及商店的刷卡機是否存在竊取裝置，並向員工普及防範措施。

同時，109分局局長科爾曼(Kevin Coleman)也與法拉盛多家華人超市經理會面，針對竊取裝置問題展開討論，並提供犯罪預防建議，協助商家加強防範意識。他提醒民眾在使用EBT卡時仔細檢查設備，並在發現可疑情況時及時報警。

目前，被盜款項的補足可能需要長達一個月的時間。為了幫助受害居民渡過難關，大都會猶太貧困委員會日前向長者發放54箱食品、清潔用品及冬季衣物。

B'nai B'rith老人中心發言人史密斯(Mitchell Smith)表示，近期盜刷事件頻發，中心已向居民普及防範詐騙的知識，期望減少類似事件的發生。

針對紐約糧食券盜刷現象猖獗，州府在今年2月推出了新舉措，持卡人如下載應用程式ConnectEBT，就可以快速便捷地鎖死糧食券，嚴防被別人盜刷。糧食劵EBT的官網在「保護我的帳戶」下設有允許用戶阻止網上交易和外州消費的功能，不過這一功能需要帳戶持有者主動設置，對於一些年長者或沒有電腦及智慧型手機的使用者來說，相當不方便。