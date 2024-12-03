地鐵鎖喉案結辯 辯方籲陪審團考慮乘客當下恐懼

前陸戰隊員潘尼被控在地鐵中過失殺死行為異常的遊民尼利案，2日總結陳詞，圖為被告此前走出法庭。(記者劉梓祁／攝影)

前陸戰隊員潘尼(Daniel Penny)被控在曼哈頓地鐵 車廂內，以勒頸方式過失殺死遊民 尼利(Jordan Neely)的案件，在經過一個月的陪審團庭審後，控辯雙方於2日進行結案陳詞。辯方團隊呼籲陪審團設身處地地想像事發當時情緒失控的被害人尼利，在封閉車廂內給其他乘客造成的恐懼，並強調被告潘尼的「見義勇為」初衷。

被害人尼利是一名長期在地鐵中以模仿歌星傑克遜(Michael Jackson)謀生的無家可歸者，根據法庭紀錄，他生前患有精神分裂症、死亡時體內有毒品殘留。根據法庭文件和媒體報導，尼利2023年5月1日在地鐵F線車廂中大聲喊叫、試圖威脅其他乘客，而在同車廂乘客潘尼，則利用自己的從軍經驗將尼利制服，並長時間以倒地勒頸的方式壓制尼利，導致其當場死亡。潘尼因此而被控過失殺人罪。

由於潘尼不認罪且堅稱自己是自衛，本案從今年10月底開始進入陪審團庭審流程，庭審持續一個月，控辯雙方於感恩節前完成了各自的舉證和質詢。雙方2日回到法庭後，開始進行結案陳詞。

檢方指被告潘尼過分使用武力導致被害人尼利死亡，圖為警員隨身攝像頭的畫面顯示，警員到場為尼利實施急救。(取自市警)

辯方在此前的作證環節時，曾邀多名當事乘客作證，表達尼利當時在封閉的車廂內歇斯底里的行為，給他們帶來的嚴重恐懼感。辯方律師雷瑟(Steven Raiser)在結案陳詞時，呼籲陪審團想像一下當時的場景，尼利在高聲喊叫甚至威脅其他乘客說他不怕坐牢、不怕死甚至不怕殺人，而「你像現在一樣坐在一個狹窄的空間裡，幾乎沒有移動的空間，更沒有逃跑的空間」。

他進而強調，潘尼當時是為了幫助那些乘客挺身而出的。針對檢方對潘尼勒頸時間過長導致尼利死亡的指控，雷瑟在陳詞中繼續予以反駁。他強調潘尼是為了防止尼利掙脫才不敢鬆手，並質疑對尼利死因的鑑定。在此前的檢方作證環節中，市法醫部門作證稱尼利死於勒頸窒息，而辯方則稱精神疾病和藥物濫用才是死因。

代表檢方的曼哈頓地區助理檢察官尤蘭(Dafna Yoran)則在陳詞時強調，起訴潘尼並非因為他見義勇為，而是由於他使用暴力的時間過長、程度過猛、方式過於魯莽，並導致錯不致死的尼利，被不公正地剝奪了生命。她指出，潘尼勒頸壓制尼利的時間長達六分鐘，在此期間，列車已進站開門，可供缺乏安全感的乘客下車逃離，而潘尼此時仍不鬆手，這已超出了正當防衛的範疇。此外，根據現場目擊者提供的影片，在勒頸的過程中，尼利已出現了明顯的生命體徵喪失狀態，而潘尼則在旁觀者要求他鬆手後仍堅持了近一分鐘，「太過分了」。

檢方結案陳詞當日未能完成，將延續至3日。陳詞完成後，將進入陪審團合議階段，預計本周內將可確定潘尼是否罪成。